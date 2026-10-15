Argentina y Uruguay jugarán un amistoso en La Bombonera en noviembre

La Selección Argentina y Uruguay alcanzaron un acuerdo para disputar un amistoso en La Bombonera durante la próxima fecha FIFA de noviembre. El encuentro se jugaría entre el lunes 16 y el martes 17, aunque todavía resta la confirmación oficial de la AFA sobre el día y horario.

El estadio de Boca terminó imponiéndose como sede después de que quedara descartado el Estadio Único de La Plata. La decisión está relacionada con los tiempos necesarios para recuperar el campo de juego tras los tres recitales que BTS realizará durante octubre.

El encuentro formará parte de la preparación de la Albiceleste durante una ventana internacional que originalmente contemplaba una gira por Asia. Argentina tenía previsto enfrentar a Arabia Saudita e India en China, pero ese recorrido fue suspendido por cuestiones organizativas.

La modificación llevó a la AFA a buscar alternativas regionales y abrió la posibilidad de volver a enfrentar a Uruguay, uno de los rivales con los que Argentina ya tiene antecedentes recientes en La Bombonera.

Argentina volverá a jugar en La Bombonera

El estadio Alberto J. Armando volvió a ganar protagonismo como escenario de la Selección durante los últimos años.

Desde 2022, Argentina disputó allí cinco encuentros, con cuatro victorias y una derrota. El único traspié fue precisamente frente a Uruguay, que se impuso 2-0 en noviembre de 2023 por las Eliminatorias Sudamericanas.

También hubo triunfos frente a Venezuela y Perú, además de los amistosos disputados ante Mauritania y Zambia durante marzo de 2026.

Qué falta confirmar del partido

Aunque existe acuerdo para realizar el amistoso, todavía no se definió públicamente si el encuentro será el lunes 16 o el martes 17 de noviembre.

Tampoco fue comunicado el horario ni la información relacionada con la venta de entradas. Esos detalles dependerán del anuncio oficial de la AFA.

La Bombonera reemplazará así al escenario inicialmente contemplado en La Plata, donde el calendario de espectáculos obligó a respetar los tiempos de recuperación del césped.

Las opciones para el segundo amistoso

La Selección Argentina todavía debe resolver el otro compromiso de la ventana FIFA de noviembre.

Una posibilidad es disputar una revancha frente a Uruguay en Montevideo. La alternativa es enfrentar a Costa Rica en territorio argentino, con Rosario y Mendoza entre las ciudades consideradas.

Ese segundo partido podría jugarse entre el 13 y 14 de noviembre, antes del clásico rioplatense previsto en La Bombonera.