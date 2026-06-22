La Selección Argentina selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Austria por 2-0 y ahora solo resta definir su posición final en el Grupo J. El equipo de Lionel Scaloni aguarda el resultado entre Jordania y Argelia para confirmar si termina como líder de su zona.

Con dos victorias consecutivas, ante Argelia y Austria, la Albiceleste ya no puede caer al tercer puesto y tiene asegurado su lugar en la próxima instancia del torneo. Sin embargo, el puesto final será clave para determinar el rival en la siguiente ronda.

Posible rival de Argentina en 16avos

Así como están las cosas, si la Selección Argentina finaliza primera del Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H. En este escenario, el rival parcial sería Uruguay, aunque la definición aún está abierta.

El Grupo H tendrá una última jornada clave con los partidos Uruguay vs. España y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, lo que abre múltiples combinaciones posibles para definir posiciones.

Entre los escenarios más importantes:

Si gana Uruguay y Cabo Verde no gana, el rival podría ser España.

Si ambos ganan, se definirá por diferencia de gol o fair play.

Si Uruguay no gana y Arabia Saudita vence, el rival sería Arabia Saudita.

También hay escenarios donde Cabo Verde puede escalar posiciones dependiendo de la diferencia de gol.

En definitiva, el rival de Argentina dependerá de una combinación de resultados que se resolverán en la última fecha del grupo.

Qué necesita Argentina para ser primero

La Albiceleste tiene dos caminos claros para quedarse con el liderazgo del Grupo J:

Si empatan Jordania y Argelia, Argentina será primera automáticamente.

Si Argentina empata o gana ante Jordania, también asegurará el primer puesto sin depender de otros resultados.

Esto le permitiría llegar a la fase eliminatoria con un cruce teóricamente más accesible.

El camino del Mundial ya trazado

En caso de finalizar primera, Argentina ya tiene definido su calendario de competencia:

Dieciseisavos de final: viernes 3 de julio, 19:00 (Argentina)

Octavos de final: martes 7 de julio, 13:00

Cuartos de final: sábado 11 de julio, 22:00

Semifinal: miércoles 15 de julio, 16:00

Final: domingo 19 de julio, 16:00

Más adelante, el cuadro proyecta posibles cruces de alto nivel ante selecciones como Portugal, Brasil, Inglaterra, Francia o Alemania, dependiendo del desarrollo del torneo.

Por lo pronto, la Scaloneta ya cumplió el primer objetivo y ahora mira con atención lo que viene: un Mundial que recién comienza a abrir su camino decisivo.