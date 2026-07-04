La Selección Argentina ya tiene rival para los octavos de final del Mundial 2026. Tras superar a Cabo Verde en un partido que se definió en el alargue, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se enfrentará a Egipto en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El conjunto africano consiguió su clasificación luego de eliminar a Australia en una serie de penales. El encuentro había terminado igualado 1-1 tanto en el tiempo reglamentario como en el alargue, por lo que la definición se trasladó a los doce pasos, donde los egipcios fueron más efectivos.

Egipto abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo gracias a Emam Ashour, mientras que Australia alcanzó el empate en el complemento con un gol en contra de Mohamed Hany. Ninguno de los dos equipos logró romper la igualdad durante el tiempo suplementario y la clasificación se resolvió desde el punto penal.

Ahora, el seleccionado africano tendrá por delante uno de los desafíos más importantes del certamen: enfrentar al vigente campeón del mundo. Argentina llega a esta instancia luego de eliminar a Cabo Verde por 3-2, en un encuentro que se definió con un gol de Cristian "Cuti" Romero en la última jugada del alargue.

El cruce entre Argentina y Egipto definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. La Scaloneta buscará seguir en carrera hacia el bicampeonato, mientras que el conjunto africano intentará dar otro golpe en el torneo y meterse entre los ocho mejores del mundo.