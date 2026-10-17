La Selección Argentina ya tiene confirmados sus últimos dos amistosos de 2026: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba. Los encuentros marcarán el comienzo de una nueva etapa para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, luego de la despedida de Lionel Messi, y servirán para evaluar alternativas de cara a los próximos desafíos internacionales.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este viernes 16 de octubre que ambos compromisos se disputarán en territorio nacional durante la última fecha FIFA del año. El primero será ante la Celeste, mientras que el segundo tendrá como escenario la provincia de Córdoba.

Los dos rivales llegan en pleno proceso de reconstrucción, con entrenadores interinos que asumieron recientemente y buscan consolidar nuevas propuestas futbolísticas.

Uruguay llega con Diego Forlán y una renovación en marcha

La Selección de Uruguay atraviesa una nueva etapa después de su eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, resultado que marcó el final del ciclo del argentino Marcelo Bielsa como entrenador.

En su reemplazo asumió Diego Forlán, histórico delantero uruguayo y exfigura de la Celeste, quien actualmente ocupa el cargo de manera interina mientras continúa vinculado a las divisiones juveniles.

El exfutbolista debutó durante la última fecha FIFA con una gira por Asia que dejó dos victorias y una derrota. Uruguay cayó 3 a 1 frente a Japón, pero logró recuperarse con una goleada 4 a 1 ante Corea del Sur y cerró su participación con un contundente 6 a 1 sobre India.

Los resultados permitieron mostrar una mejoría ofensiva, aunque el nuevo cuerpo técnico todavía trabaja en aspectos defensivos y en la adaptación de los futbolistas a su propuesta.

El encuentro contra Argentina será una nueva prueba para Forlán, que intenta afianzarse al frente del seleccionado mayor y construir una base competitiva para el próximo ciclo mundialista.

Costa Rica apuesta por un histórico para recuperar protagonismo

Costa Rica también inició una renovación después de no conseguir la clasificación al Mundial 2026. Tras ese resultado, la Federación Costarricense de Fútbol decidió finalizar el ciclo del entrenador argentino Fernando Batista, quien dejó su cargo el pasado 28 de septiembre.

Su reemplazante fue Bryan Ruiz, exfutbolista y uno de los principales referentes de la histórica participación costarricense en Brasil 2014, cuando el seleccionado centroamericano alcanzó los cuartos de final.

Ruiz asumió de manera interina y tuvo un comienzo positivo. En sus primeros dos compromisos consiguió una victoria 3 a 0 frente a Nicaragua y posteriormente superó 2 a 0 a Haití.

Con cinco goles convertidos y ninguno recibido durante esos encuentros, Costa Rica mostró solidez defensiva y efectividad en ataque.

Ante estos resultados, la federación comenzó las conversaciones para evaluar la continuidad de Ruiz como entrenador permanente. El amistoso frente a Argentina representará una oportunidad para medir el crecimiento del equipo ante un rival de mayor exigencia.

Cuándo juega la Selección Argentina sus próximos amistosos

La Albiceleste disputará dos encuentros durante la última ventana internacional de 2026:

Viernes 13 de noviembre: Argentina vs. Uruguay, en Buenos Aires.

Martes 17 de noviembre: Argentina vs. Costa Rica, en Córdoba.

La AFA todavía no confirmó los horarios de los partidos ni cuándo comenzará la venta de entradas. Tampoco oficializó el estadio para el encuentro ante Uruguay.

Estos compromisos serán los primeros de la Selección Argentina sin Lionel Messi ni Nicolás Otamendi y abrirán una etapa de renovación con Cristian "Cuti" Romero como nuevo capitán.

Scaloni buscará aprovechar ambos encuentros para observar futbolistas, probar variantes tácticas y comenzar a consolidar el equipo que afrontará los próximos compromisos internacionales.