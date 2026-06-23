Argentina ya conoce su cronograma para la fase final del Mundial

Argentina garantizó su permanencia en el Mundial 2026 luego de superar a Austria por dos a cero. El triunfo sumado a que Jordania no logró vencer a Argelia permitió que el conjunto nacional se quedara con la cima del grupo J de forma anticipada. Con el liderazgo asegurado los dirigidos por Lionel Scaloni ya conocen el mapa de competencia para las rondas eliminatorias independientemente del resultado en el tercer compromiso ante los asiáticos.

El primer cruce de eliminación directa se disputará el viernes tres de julio a las 19.00 horas. Al haber terminado en la primera ubicación la Albiceleste se medirá contra el segundo clasificado de la zona H. Ese lugar es disputado actualmente por España Uruguay Cabo Verde y Arabia Saudita.

Por el momento el rival sería Uruguay que cuenta con dos puntos pero el desenlace se conocerá recién en la jornada final de esa zona donde los españoles lideran con cuatro unidades. La definición del oponente depende de varios resultados ya que si Uruguay gana y Cabo Verde empata el rival nacional será España. En caso de paridad absoluta la posición se decidirá por diferencia de gol o incluso por la tabla de fair play.

Si el equipo logra avanzar los octavos de final tendrán lugar el martes siete de julio a las 13.00 horas. En esa instancia los posibles adversarios surgen de los grupos D y G con nombres como Paraguay Australia Irán o Bélgica. Para los cuartos de final la cita sería el sábado 11 de julio a las 22.00 horas frente a rivales de la talla de Portugal o Colombia. En las etapas finales el cronograma marca la semifinal para el miércoles 15 de julio a las 16.00 horas y la gran definición para el domingo 19 de julio a las 16 horas.