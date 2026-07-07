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Argentina ya conoce su grupo para el Mundial de Hockey ASU26 en Paraguay
POR REDACCIÓN
La Selección Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer en los World Skate Games ASU26. Este viernes se realizó el sorteo oficial de los grupos del Hockey Sobre Patín y quedaron definidos los rivales de la Albiceleste para las competencias que se disputarán en Asunción, Paraguay, durante la primera quincena de octubre.
Aunque el certamen tendrá como sede a Paraguay, el sorteo se llevó a cabo en la sede de la Real Federación Española de Patinaje, donde se establecieron las zonas para el Mundial Masculino, el Mundial Femenino y el Mundial Juvenil Sub-19.
El grupo de Argentina en el Mundial Masculino
En el Campeonato Mundial, que se jugará entre el 12 y el 18 de octubre, Argentina integrará el Grupo B junto a Chile, Francia y Angola, en una zona que promete una alta exigencia desde la primera fase.
Por el otro lado, el Grupo A estará conformado por España, Portugal, Italia y Andorra, reuniendo a tres de las principales potencias históricas de la disciplina.
En paralelo también se disputará el Campeonato Intercontinental (Mundial B), con los siguientes grupos: Grupo C con Suiza, Austria, Estados Unidos, India y México y Grupo D con Colombia, Brasil, Egipto, Sudáfrica y Australia.
Así quedaron los grupos del Mundial Femenino
La competencia femenina se desarrollará entre el 4 y el 10 de octubre y Argentina compartirá el Grupo A con España, Chile, Francia y Suiza. La otra zona estará integrada por Portugal, Italia, Colombia, India, Brasil y México.
El Sub-19 también conoce su camino
En el Mundial Juvenil Sub-19, que también se disputará del 4 al 10 de octubre, la Selección Argentina formará parte del Grupo A junto a España, Italia y Suiza. El Grupo B estará compuesto por Portugal, Francia, Colombia, India y Estados Unidos.
El torneo juvenil contará con nueve selecciones luego de las bajas de Chile, Inglaterra y Alemania, que no participarán por cuestiones presupuestarias.
Con el sorteo ya realizado, las selecciones comienzan la cuenta regresiva para una nueva edición de los World Skate Games, donde Argentina buscará volver a ser protagonista en una disciplina que históricamente la tiene entre las principales potencias del mundo.