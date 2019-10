Argentina ya registra 13 meses consecutivos de saldo favorable en su balanza comercial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La balanza comercial argentina registró un saldo positivo de US$ 1.744 millones en septiembre, y continuó así con una tendencia de 13 meses consecutivos de superávit, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



"En septiembre de 2019 las exportaciones alcanzaron US$ 5.746 millones y las importaciones, US$ 4.002 millones. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 0,1% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de US$ 9.748 millones. La balanza comercial registró un superávit comercial de US$ 1.744 millones", informó hoy el Indec.