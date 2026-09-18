El Club Atlético Argentino dio uno de los golpes de la séptima fecha del Torneo Clausura Serie A1 de hockey sobre patines al vencer 5-2 a Richet Zapata como visitante. Lucas Ordóñez, capitán de la Selección Argentina Senior, convirtió uno de los tantos y fue clave en la conducción del equipo que terminó imponiéndose con autoridad.

El encuentro, transmitido por Sobre Patines a través de HUARPE TV, tuvo un comienzo intenso y cargado de roces. La transmisión estuvo a cargo de Emiliano Schlamelcher, Facundo Quiroga y Rodrigo Belert, quienes relataron las alternativas de un deporte profundamente ligado a la identidad sanjuanina.

Richet fue el que tomó la iniciativa durante buena parte del primer tiempo y consiguió abrir el marcador mediante Franco Lobos. El jugador violeta remató y, luego de un desvío, la bocha descolocó a Gastón López para establecer el 1-0.

Sin embargo, Argentino logró acomodarse con el correr de los minutos. Ignacio Liñán apareció libre dentro del área y, tras una buena combinación colectiva, definió junto al palo para establecer el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En ese primer capítulo también comenzó a crecer la figura de Lucas Ordóñez. El capitán de la Selección Argentina Senior manejó los tiempos del conjunto visitante, generó varias situaciones y hasta tuvo un penal para poner a su equipo arriba, aunque su remate salió desviado.

Argentino salió decidido a cambiar la historia en el complemento y necesitó apenas 49 segundos. Mauro Menéndez sacó un potente remate desde una posición complicada, la bocha pegó en el palo, dio en Yamil Alé y terminó ingresando para el 2-1.

Minutos después llegó una de las grandes polémicas de la noche. Richet reclamó un gol que los árbitros no convalidaron y, según pudo observarse en la repetición de la transmisión, la bocha habría atravesado la línea e ingresado por una zona en la que la red estaba rota. En la jugada siguiente, Argentino aprovechó el desconcierto del local y Valentino Giuliani marcó el 3-1.

Richet tuvo una oportunidad inmejorable para descontar mediante un penal ejecutado por Bautista Romero, pero Gastón López respondió con una espectacular intervención. El arquero visitante volvió a salvar a su equipo y terminó siendo elegido como la figura del encuentro.

El golpe definitivo llegó mediante Ordóñez. Tras una buena construcción colectiva de Argentino, la pelota quedó en poder del capitán, quien definió cruzado y rasante para establecer el 4-1. Su influencia no se limitó al gol: fue quien administró gran parte de las posesiones y marcó el ritmo ofensivo del visitante.

Valentino Giuliani volvió a aparecer para completar su doblete y colocar el 5-1 después de una rápida salida de contragolpe. Ya sobre el cierre, Bautista Romero descontó para Richet tras una pelota que terminó desviándose en el propio Juliani y decretó el 5-2 definitivo.

En Richet también se dio una particularidad familiar: Emiliano Romero y Bautista Romero compartieron pista, con el tío y el sobrino defendiendo juntos los colores del conjunto de las Colonias Unidas.

La victoria dejó a Argentino con tres puntos importantes en una fecha que mantuvo muy apretada la pelea en la parte alta del campeonato. Para Richet, en cambio, fue una noche en la que comenzó mejor, pero terminó perdiendo el control del partido ante un rival que aprovechó sus momentos y contó con una gran actuación de Gastón López.