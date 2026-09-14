Argentinos Juniors rescató un empate 1-1 ante Gimnasia de La Plata este domingo, por la novena fecha del Torneo Clausura. El Bicho jugó más de un tiempo con diez futbolistas por la expulsión de Sebastián Prieto, pero reaccionó en el complemento y consiguió un punto que le permitió mantenerse en la cima de la Zona B.

El encuentro comenzó favorable para Gimnasia, que encontró la apertura del marcador a los 25 minutos del primer tiempo. Agustín Auzmendi recibió la asistencia de Ignacio Fernández y convirtió el 1-0 para el conjunto platense.

La situación se complicó todavía más para Argentinos a los 40 minutos. Sebastián Prieto cometió una infracción sobre Bautista Barros Schelotto y, luego de la intervención del VAR, el árbitro Sebastián Martínez le mostró la tarjeta roja directa. De esta manera, el local quedó con diez antes del descanso.

Pese a la desventaja numérica, Argentinos salió decidido a buscar el empate en el segundo tiempo y comenzó a generar peligro sobre el arco defendido por Nelson Insfrán.

La insistencia tuvo premio a los 28 minutos del complemento. Gastón Verón apareció tras una asistencia de Tomás Molina y convirtió el 1-1. La acción fue revisada por el VAR, que finalmente confirmó el gol del delantero del Bicho.

Argentinos incluso estuvo cerca de dar vuelta la historia pocos minutos después, cuando Verón volvió a quedar frente al arco y su remate terminó estrellándose contra el palo.

El marcador no volvió a modificarse y ambos equipos repartieron puntos en La Paternal. Para Argentinos, el empate tuvo un valor especial por haberlo conseguido en inferioridad numérica y porque le permitió conservar el liderazgo de la Zona B del Clausura.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors visitará a Rosario Central el domingo desde las 17, mientras que Gimnasia recibirá a Banfield el sábado a partir de las 14.30.