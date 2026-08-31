Argentinos Juniors volvió a demostrar por qué atraviesa un gran momento en el Torneo Clausura. El Bicho comenzó perdiendo ante Aldosivi, pero reaccionó en el segundo tiempo, dio vuelta el marcador y se impuso por 2-1 por la séptima fecha del campeonato.

El encuentro comenzó favorable para el Tiburón, que golpeó rápidamente. A los ocho minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar aprovechó un centro y convirtió el 1-0 para Aldosivi.

Argentinos buscó la igualdad durante el resto de la primera mitad y tuvo varias oportunidades, entre ellas un remate de Gastón Verón que pegó en el palo. Sin embargo, el conjunto dirigido por Nicolás Diez tuvo que esperar hasta el complemento para quebrar la resistencia de su rival.

A los ocho minutos del segundo tiempo apareció Alan Lescano, quien ejecutó un gran tiro libre y marcó el 1-1. Apenas 12 minutos después, Gastón Verón completó la remontada: recibió una asistencia de Emiliano Viveros y, de cabeza, convirtió el 2-1 definitivo.

Con la ventaja, el Bicho sostuvo el resultado y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia, cuando un nuevo remate de Lescano terminó estrellándose en el palo.

La victoria permitió a Argentinos alcanzar los 16 puntos y continuar como líder de la Zona B del Torneo Clausura. Además, llegó a las 45 unidades y también se mantiene en lo más alto de la tabla anual.

La realidad de Aldosivi es completamente diferente. El conjunto marplatense continúa sin ganar en la Liga durante 2026, quedó último en su zona con apenas dos puntos y también cierra la tabla anual con 10 unidades. A su vez, se encuentra 29° en los promedios y cada vez más comprometido en la pelea por evitar el descenso.