Argentinos expone la punta de la Superliga frente a Estudiantes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Argentinos Juniors, uno de los punteros de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF) junto a Boca Juniors y Lanús, expondrá mañana esa condición cuando reciba a Estudiantes de La Plata en el último partido de la 16ta. fecha.



Argentinos y Estudiantes jugarán en el estadio Diego Armando Maradona del barrio porteño de La Paternal desde las 21.10 con arbitraje de Facundo Tello y transmisión de Fox Sports Premium.



El equipo dirigido por Diego Dabove es la gran sorpresa del torneo argentino con una campaña parcial de ocho victorias, cinco empates y dos derrotas, que no registra caídas en el estadio de Boyacá y Juan Agustín García.



El "Bicho" llega de lograr un meritorio empate en su visita a Boca Juniors y mañana intentará darle más valor a ese punto con una nueva victoria en casa, tal como ocurrió en sus seis presentaciones anteriores.



Argentinos es el equipo de mejor rendimiento como local en la Superliga con 19 puntos sobre 21 posibles.



Para el armado del equipo, Dabove no podrá contar con los defensores Carlos Quintana y Marcos Angeleri, ambos lesionados, por lo que el juvenil Maximiliano Centurión ocupará un lugar en la zaga junto a Miguel Ángel Torrén.



Estudiantes, undécimo con 23 puntos, hizo un campeonato irregular hasta la novena fecha y luego levantó con cuatro victorias consecutivas antes de caer en su última salida frente a Colón de Santa Fe y empatar en la fecha anterior con Atlético Tucumán.



Este último partido ingresó en la historia del club por ser el primero en su nuevo estadio Jorge Luis Hirschi, en su histórico terreno de la Avenida 1 y 57.



Allí mismo, Estudiantes presentó ayer en sociedad a un nuevo refuerzo para 2020: el ex capitán del seleccionado argentino Javier Mascherano, que regresará al fútbol argentino después de 15 años en el exterior.



El técnico "pincharrata", Gabriel Milito, podrá contar con el regreso del zaguero Jonathan Schunke, que cumplió la suspensión tras su expulsión frente a Colón, pero sufrirá las bajas del chileno Juan Fuentes y de Enzo Kalinski, quienes llegaron al límite de tarjetas amarillas.



El historial en Primera División registra 119 enfrentamientos con 41 victorias de Argentinos Juniors, 46 de Estudiantes y 32 empates.







= Probables formaciones =



Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Maximiliano Centurión y Elías Gómez; Francis Mac Allister, Fausto Vera y Franco Moyano; Damián Batallini, Santiago Silva y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; Iván Gómez, Nahuel Estévez y Gastón Fernández; Manuel Castro o Ángel González, Mateo Retegui y Edwar López. DT: Gabriel Milito.







Árbitro: Facundo Tello.



Estadio: Argentinos Juniors.



Hora de inicio: 21.10.



TV: Fox Sports Premium.