Argentinos Juniors protagonizó una de las jugadas más discutidas de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El equipo de La Paternal sufrió la expulsión de Franco Paredes mientras perdía 2-0 frente a Huracán, en un encuentro determinante para sus aspiraciones en la Tabla Anual.

El partido se disputó en el estadio Diego Armando Maradona y tenía un valor especial para ambos equipos. El Bicho buscaba terminar en lo más alto de la clasificación anual, mientras que el Globo necesitaba un resultado favorable para mantener sus posibilidades de ingresar a los octavos de final.

La roja a Franco Paredes y la polémica

En medio de un desarrollo complicado, Argentinos sufrió un nuevo contratiempo con la expulsión de Franco Paredes. El defensor recibió la tarjeta roja y dejó a sus compañeros con un futbolista menos para afrontar el resto del encuentro.

La decisión arbitral generó cuestionamientos por la jugada que terminó con la salida del defensor. La polémica quedó reflejada en las imágenes que se difundieron del episodio y que motivaron el interrogante sobre si correspondía la expulsión.

Argentinos se juega la Tabla Anual

La expulsión llegó en un momento clave para el conjunto dirigido por Nicolás Diez, que necesitaba revertir el resultado para mantener sus aspiraciones de finalizar primero en la Tabla Anual. Con el marcador 2-0 en contra y un hombre menos, el panorama se complicó para el equipo de La Paternal.

Del otro lado, Huracán buscaba aprovechar la ventaja para sostener sus posibilidades de clasificación a los octavos de final. El encuentro correspondía a la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.