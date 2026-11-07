Argentinos Juniors perdió 2-0 frente a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y se quedó sin posibilidades de conquistar la Tabla Anual 2026. El equipo de La Paternal necesitaba una victoria para mantener sus aspiraciones, pero sufrió una derrota que lo relegó al tercer puesto de la clasificación.

Los goles del Globo fueron convertidos por Óscar Cortés y Bruno Barticciotto durante el primer tiempo. Además, el Bicho terminó condicionado por las expulsiones de Franco Paredes y Nicolás Diez, en una jornada que terminó con frustración para el conjunto local.

Huracán aprovechó sus oportunidades

El equipo visitante abrió el marcador a los siete minutos con un tanto de Óscar Cortés, que puso en ventaja al Globo. A los 30 minutos, Bruno Barticciotto amplió la diferencia y dejó a Argentinos con un panorama complicado.

La expulsión de Franco Paredes a los 24 minutos también condicionó al conjunto de Nicolás Diez. El defensor dejó a su equipo con diez jugadores en un momento determinante del encuentro.

Una definición que terminó con frustración

Argentinos llegó a la última fecha con 60 puntos, igualado con Boca Juniors, pero con una diferencia de gol inferior. La derrota ante Huracán le impidió pelear hasta el final por el primer puesto de la Tabla Anual.

De esta manera, el Bicho terminó tercero y prolongó una sequía de 15 años sin títulos, según el dato destacado por ESPN. La consagración quedó en manos de Boca Juniors, que consiguió el campeonato tras vencer a Defensa y Justicia.