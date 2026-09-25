Una fuerte disputa en el mundo de la cultura volvió a poner a una escritora argentina en el centro de la escena internacional. Más de 500 escritores, artistas y referentes de la sociedad civil firmaron un manifiesto para respaldar la decisión de retirar la participación de Ariana Harwicz del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh de Granada, en España.

Entre los nombres que aparecen en el documento están Cristina Rivera Garza, Lucrecia Martel, Camila Sosa Villada, Alejandro Zambra, Marta Sanz y Rodrigo Sorogoyen. El manifiesto sostiene que la decisión del festival estuvo precedida por reclamos de la Red Universitaria por Palestina de Granada relacionados con declaraciones y posiciones atribuidas a Harwicz sobre Israel y Palestina.

La controversia comenzó días atrás, cuando los organizadores del encuentro decidieron cancelar la participación de la autora argentina. Harwicz cuestionó públicamente la decisión y sostuvo que había sido excluida por ser judía. Los responsables del festival, en cambio, explicaron que la medida estuvo relacionada con una carta de la Red Universitaria por Palestina.

Una disputa que sumó dos cartas

El nuevo manifiesto apareció después de otra carta que había reunido más de 350 firmas en respaldo a Harwicz y en defensa de su participación en el festival. Entre quienes expresaron su apoyo estuvieron escritores, críticos, pensadores y gestores culturales.

También el escritor irlandés John Banville, ganador del Premio Booker y del Premio Princesa de Asturias de las Letras, anunció que no participaría del festival luego de la exclusión de la argentina.

La nueva carta tomó la posición contraria y respaldó a quienes reclamaron la retirada de la invitación. Sus firmantes sostienen que la protesta contra determinados discursos no debe ser considerada censura y reivindican el boicot cultural como una herramienta de acción colectiva.

El documento también rechaza las acusaciones de antisemitismo planteadas alrededor del caso y sostiene que la defensa de la causa palestina no implica atacar a las personas judías. Los firmantes pidieron, además, que instituciones culturales, universidades, editoriales, festivales y ferias revisen sus vínculos con instituciones relacionadas con Israel.

Qué dijo Harwicz sobre la decisión

Harwicz había cuestionado la cancelación de su participación y sostuvo en declaraciones públicas que la medida estaba relacionada con su condición de judía. Esa interpretación fue rechazada por la Red Universitaria por Palestina de Granada, que negó haberla señalado por su identidad.

La autora también defendió su derecho a expresar sus posiciones y criticó lo que considera una presión ideológica dentro del ámbito cultural.

La polémica, lejos de cerrarse, sumó así dos grupos de escritores y personalidades que adoptaron posiciones contrapuestas. Mientras más de 350 personas expresaron su respaldo a Harwicz, ahora más de 500 firmantes defendieron la decisión del festival y las protestas que la precedieron.

El Festival Cultur Alh continúa en Granada hasta este domingo, mientras la controversia alrededor de la participación de la escritora argentina sigue generando pronunciamientos dentro del mundo literario y cultural..