Armario cápsula: las prendas básicas para resolver todos tus looks diarios

El concepto de "armario cápsula" dejó de ser una moda pasajera para convertirse en la solución definitiva al caos matutino. La premisa es simple: tener menos ropa, pero de mejor calidad y alta combinabilidad, logrando maximizar las opciones sin saturar el placard.

El blazer oversize en tono neutro

Es la pieza estrella por excelencia. Un blazer de corte holgado en color negro, beige o gris eleva cualquier conjunto al instante. Podés usarlo con pantalón de vestir para una reunión de trabajo o sobre un jean y zapatillas urbanas para una salida de fin de semana.

Pantalón de vestir de tiro alto

Lejos de quedar relegado a la oficina, el pantalón de sastre con pinzas se convirtió en un comodín de uso diario. Su corte estiliza la figura y combina tanto con una camisa formal como con una remera básica y abrigo liviano.

Remera blanca de algodón premium

Un básico irremplazable. La clave está en elegir un buen tejido de algodón que mantenga la forma y el escote intactos tras los lavados. Funciona como base para superponer prendas (blazers, sweaters o camperas) en cualquier época del año.

Camisa de poplín o lino

Ancha, cómoda y atemporal. Podés llevarla abotonada para un look estructurado, o abierta sobre un top como sobrecamisa informal durante los días de temperatura intermedia.

Jeans rectos de tiro medio o alto

Olvidate de los cortes extremos; el jean de pierna recta en azul clásico o celeste gastado es el diseño más favorecedor y versátil. Se adapta sin esfuerzo desde un look de día hasta una propuesta nocturna solo cambiando el calzado.