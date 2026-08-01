Armas y símbolos nazis, lo que encontraron en la casa de un jubilado

Un procedimiento policial fortuito en el barrio porteno de Flores termino con el hallazgo de un verdadero arsenal de guerra y diversos objetos con iconografia nazi. El hecho ocurrio en una vivienda ubicada en la calle Lautaro al 100, cuando efectivos de la Comisaria Vecinal 7 C acudieron al lugar tras el llamado de una vecina. La mujer denuncio que un vecino de 89 anos se habia descompensado en su domicilio, lo que activo la intervencion inmediata del SAME.

Tras el traslado del anciano al Hospital Pinero, los oficiales que ingresaron a la propiedad observaron una gran cantidad de armamento, municiones y elementos vinculados al nazismo.

Ante esta situacion, la jueza Maria Eugenia Capuchetti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal numero 5 y la Secretaria 10 del doctor Noguera, ordeno un registro exhaustivo. El inventario fue realizado por especialistas de la Policia Cientifica junto a las divisiones de Balistica y Explosivos.

Los investigadores incautaron 14 armas de puno, incluyendo pistolas y revolveres de diversos calibres. Tambien hallaron una ametralladora pesada con tripode, 2 fusiles pesados y 11 fusiles y carabinas de distintas epocas. El operativo sumo 22 evidencias de material explosivo, entre proyectiles de artilleria y granadas de mano, ademas de una importante cantidad de municiones.

Junto al armamento militar, las autoridades secuestraron indumentaria y accesorios con simbologia nazi, como cascos, armas blancas y piezas historicas. La justicia dispuso la verificacion de cada elemento en la Agencia Nacional de Materiales Controlados para determinar si contaban con la inscripcion correspondiente. La Unidad de Flagrancia Oeste tambien tomo intervencion en el caso que genero sorpresa entre los habitantes del inmueble.