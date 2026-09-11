Arnold Schwarzenegger encontró una manera poco habitual de quedarse con uno de los recuerdos más llamativos de su carrera. Desde 1997, el actor conserva el traje que utilizó para interpretar a Mr. Freeze en Batman y Robin gracias a un acuerdo de alquiler con Warner Bros.

La particularidad del contrato es el precio: Schwarzenegger paga solo un dólar por año para mantener la armadura. El acuerdo lleva 29 años y le permite conservar la pieza, aunque legalmente continúa perteneciendo al estudio cinematográfico.

Cómo consiguió quedarse con el traje

Después de finalizar el rodaje de la película, Schwarzenegger quiso llevarse el vestuario utilizado para interpretar al villano. Sin embargo, los grandes estudios suelen conservar los trajes y objetos originales de sus producciones como parte de su patrimonio cinematográfico.

Ante el pedido del actor, Warner Bros encontró una solución particular: en lugar de venderle la pieza, acordó alquilarle el traje por un dólar anual. De esta manera, Schwarzenegger pudo conservarlo durante casi tres décadas sin convertirse en su propietario.

El acuerdo se mantiene vigente y convirtió a la armadura de Mr. Freeze en uno de los recuerdos más exclusivos de la filmografía del actor.

Una armadura con luces LED

El traje no era un vestuario convencional. Para la película se diseñó una armadura metálica de aspecto futurista, que incorporaba iluminación LED y distintos efectos especiales.

A pesar de conservarlo desde hace 29 años, Schwarzenegger nunca reveló públicamente dónde guarda actualmente el traje.

El traje por el que Arnold Schwarzenegger paga 1 dólar por año. (Imagen ilustrativa IA)

El personaje que interpretó en Batman y Robin

En Batman y Robin, estrenada en 1997, Schwarzenegger interpretó al científico Victor Fries, quien se convierte en Mr. Freeze y queda obligado a vivir a temperaturas bajo cero mientras busca una manera de salvar a su esposa enferma.

La película fue dirigida por Joel Schumacher y recibió críticas dispares. Sin embargo, con el paso de los años, el personaje de Mr. Freeze y su llamativo traje quedaron entre los elementos más recordados de aquella etapa del universo cinematográfico de Batman.

Así, casi tres décadas después del estreno, Schwarzenegger continúa pagando el simbólico alquiler que le permite mantener en su poder una pieza que, pese a estar asociada a su carrera, sigue perteneciendo a Warner Bros.