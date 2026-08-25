Arranca la colecta de juguetes de Grupo Huarpe y Boomerang

Con el entusiasmo y la convicción de renovar el compromiso con la comunidad sanjuanina, se inició la gran campaña solidaria encarada en conjunto por Grupo Huarpe y el Grupo Boomerang. Esta iniciativa colectiva busca reunir donaciones de todo tipo, que serán destinadas a agasajar a los niños y familias de distintas comunidades de Astica, en el departamento Valle Fértil, en una jornada especial pensada para el disfrute y la integración.

El encuentro central se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en dicha localidad vallista, donde se desplegarán juegos, actividades recreativas y sorpresas. La jornada tendrá además un significado muy especial: el Grupo Boomerang celebra este año 14 años de trabajo solidario ininterrumpido en San Juan, llevando encuentros, sonrisas y contención a comunidades vulnerables de distintos puntos de la provincia.

¿Qué se puede donar?

Para lograr que la fiesta de los chicos de Valle Fértil sea inolvidable, se solicita la colaboración de toda la sociedad sanjuanina con los siguientes elementos:

🧸 Juguetes: Nuevos o usados, siempre que se encuentren en buen estado de conservación e higiene.

🍬 Golosinas: Caramelos, chupetines, chocolates, alfajores y turrones para el armado de los bolsitas de regalo.

🎈 Aportes para recreación: Insumos y materiales para la realización de juegos, actividades artísticas, elementos deportivos y de animación.

Puntos de recepción de donaciones

Para recibir los aportes de la comunidad, se ha dispuesto como centro de recepción principal la sede corporativa de nuestro medio de comunicación:

📍 Lugar de recepción: Diario Huarpe

🏢 Dirección: Juan José Castelli 2 Sur, esquina Avenida Libertador General San Martín (Capital, San Juan).

🕐 Horario de atención: Todos los días, de 9:00 a 22:00 horas (horario de corrido).

🗓️ Fecha límite: Se recibirán donaciones hasta el martes 10 de septiembre.

Convocatoria abierta: Sumate como "Punto de Colecta"

Con la intención de tejer una red aún más amplia y facilitar que los vecinos de distintos departamentos puedan colaborar sin tener que trasladarse hasta el centro capitalino, la campaña invita formalmente a:

🏪 Comercios y empresas

⚽ Clubes deportivos y gimnasios

🤝 Asociaciones civiles, ONGs e instituciones educativas

Todas las entidades interesadas pueden sumarse y convertirse en Puntos de Colecta Huarpe + Boomerang. De esta manera, se multiplicarán las bocas de recepción en todo el territorio provincial.

El compromiso de Huarpe

El equipo de Grupo Huarpe no solo estará a cargo del centro de recepción y la difusión multiplataforma, sino que también acompañará la instancia final de entrega e integración en la propia localidad de Astica, completando el recorrido transparente de cada regalo desde las manos del donante hasta la sonrisa de cada chico.

A lo largo de estas semanas, la campaña tendrá un seguimiento continuo en todos los medios de comunicación del grupo (diario impreso, sitio web, radio y redes sociales) para motivar la participación ciudadana y asegurar que la ayuda llegue lo más lejos posible.