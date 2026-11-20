La espera terminó. Este viernes 20 de noviembre comienza la Fiesta Nacional del Sol 2026, que durante tres noches reunirá a miles de sanjuaninos y turistas en el predio del Estadio del Bicentenario, en Pocito. Turf y Tan Biónica serán los protagonistas de la jornada inaugural de una celebración que también tendrá feria, gastronomía, espectáculos artísticos y numerosas actividades para toda la familia.

La edición de este año, denominada “Parque Triásico”, se extenderá hasta el domingo 22 de noviembre y tendrá como eje el patrimonio paleontológico de San Juan, especialmente el Parque Provincial Ischigualasto.

Para quienes planean asistir, hay varios horarios importantes. La feria abrirá sus puertas a las 19, mientras que el acto oficial de inauguración está previsto para las 20 en el Paseo Federal. El ingreso al Estadio del Bicentenario estará habilitado desde las 20.30, con las primeras presentaciones musicales previstas para las 21.30.

Otro de los grandes atractivos será el espectáculo central “Parque Triásico: Aventura y descubrimiento”, que se presentará a las 21 en el Velódromo Vicente Chancay. La puesta reunirá a más de 350 artistas sanjuaninos y podrá disfrutarse durante las tres jornadas.

Qué artistas estarán en la Fiesta del Sol

La programación del escenario mayor comenzará este viernes con una noche dedicada al rock nacional. Antes de los números centrales subirán al escenario las bandas De la Lora y Los Mentidores, mientras que Turf y Tan Biónica serán los encargados de ponerle música a la primera noche.

El sábado 21 llegará el turno de Andrés Calamaro y Diego Torres. Calamaro actuará primero, desde aproximadamente las 22.30, mientras que Diego Torres tendrá a su cargo el cierre. Durante esa jornada también se realizará la elección de la Emprendedora del Sol.

Finalmente, el domingo 22, la música popular y el cuarteto se adueñarán del escenario con Ángela Leiva, La Pepa Brizuela y Desakta2, que será el encargado de cerrar la última noche de la celebración.

Además de los recitales nacionales, la feria contará con cuatro escenarios destinados a artistas sanjuaninos, con propuestas de folclore, rock, música urbana, danza y otros géneros. También estará el Paseo Federal, donde los 19 departamentos mostrarán su identidad cultural, producción, artesanías y gastronomía.

Grupo HUARPE estará presente y sorteará un viaje a Bariloche

Entre los numerosos espacios que podrán visitar los asistentes estará el stand de GRUPO HUARPE, que preparó una propuesta especial para acompañar las tres jornadas de la Fiesta Nacional del Sol.

Quienes se acerquen podrán participar de juegos, actividades y sorteos, con una gran sorpresa: la posibilidad de ganar un viaje a Bariloche, con traslado y alojamiento incluidos.

Para participar, los visitantes deberán acercarse al stand de GRUPO HUARPE y sumarse a las propuestas recreativas preparadas para la ocasión.

Pero el viaje no será el único premio. Durante las tres noches también habrá numerosos regalos y sorpresas para quienes participen de los juegos.

De esta manera, GRUPO HUARPE sumará un espacio de entretenimiento e interacción con el público, que podrá disfrutar de las actividades y tener la oportunidad de llevarse importantes premios.

Entradas, horarios y transporte gratuito

Las entradas para acceder a la feria y al espectáculo del Velódromo cuestan $5.000 por persona. Para los recitales del Estadio del Bicentenario, los precios son de $20.000 para las tribunas populares, $30.000 para campo de pie, $35.000 para platea alta y $45.000 para platea baja.

Los menores de seis años podrán ingresar gratuitamente acompañados por un adulto, con excepción de los sectores de plateas.

Las entradas pueden adquirirse mediante Ticketek o en las boleterías habilitadas del Estadio del Bicentenario.

Para facilitar el traslado, el Gobierno provincial dispuso 100 colectivos gratuitos de la Red Tulum, que partirán desde 23 puntos de San Juan, entre las 18 y las 22. El servicio de regreso estará disponible desde las 19 y hasta la finalización de los espectáculos.

El predio contará con accesos diferenciados para vehículos particulares y peatones, además de estacionamientos y un operativo especial de seguridad.Con todo preparado para recibir al público, la Fiesta Nacional del Sol vuelve a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro de los sanjuaninos durante el fin de semana largo.