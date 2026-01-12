La provincia puso en marcha una nueva edición de la campaña de vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR), destinada a mujeres embarazadas. La campaña de vacunación contra el VSR comenzó a las 7 horas de este 12 de enero y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto, con el objetivo de prevenir las formas graves de bronquiolitis y neumonía en recién nacidos y lactantes.

“Se lanza nuevamente esta campaña, que es una de las más importantes para las mamás y las futuras mamás, ya que es durante el embarazo cuando debe aplicarse la vacuna”, señaló a DIARIO HUARPE la directora del Vacunatorio Central, Fernanda Paredes. La funcionaria explicó que la inmunización permite proteger al bebé desde el nacimiento, a partir de los anticuerpos que la madre transmite durante la gestación.

“La vacuna contra el virus sincitial respiratorio es la que previene las formas graves de neumonía y bronquiolitis en el recién nacido hasta el año de vida, y podemos afirmar que es una vacuna segura y efectiva”, indicó. Según datos oficiales, su impacto ya fue evaluado por los equipos de vigilancia epidemiológica, con resultados significativos en la reducción de internaciones pediátricas.

“En nuestra provincia se logró una disminución de más del 50% de las internaciones en el Hospital Rawson, mientras que a nivel país la reducción alcanzó el 70%”, precisó Paredes. Además, destacó que durante la temporada 2025 más de 5.000 niños quedaron protegidos gracias a la vacunación de sus madres, lo que permitió aliviar la demanda hospitalaria en los meses críticos.

La campaña 2026 ya se encuentra operativa y las embarazadas pueden acercarse a vacunarse desde hoy. “Estamos dando comienzo formal a una nueva temporada, con los equipos preparados y los centros de salud habilitados para recibir a las mujeres que se encuentren en el período indicado”, afirmó la directora del Vacunatorio Central.

En cuanto a la respuesta de la población objetivo, Paredes remarcó que históricamente la adhesión es alta. “Las embarazadas suelen tener un muy buen cumplimiento del calendario nacional, en gran parte por el acompañamiento que reciben durante los controles ginecológicos”, explicó. A esto se suma el trabajo territorial mediante operativos extramuro, que facilita el acceso a la vacunación en distintos puntos de la provincia.

“Es importante recordar que esta vacuna se aplica entre las semanas 32 y 36.6 de gestación y está disponible en todos los centros de salud”, sostuvo. También aclaró que no existen barreras administrativas para acceder a la dosis. “Es totalmente gratuita, no requiere orden médica y pueden concurrir de manera espontánea”, agregó.