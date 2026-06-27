La segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol comenzó este sábado con una contundente actuación de Colón Junior, que derrotó por 5 a 0 a Sarmiento y se convirtió en el gran protagonista de la jornada. Además, hubo cuatro empates. El domingo continúa con otros cuatro encuentros.

El conjunto merengue mostró un alto nivel de juego y fue ampliamente superior durante los 90 minutos. Agustín Castro fue la gran figura del encuentro al convertir dos goles, mientras que Braian Camargo, Mathias Vera e Ivo Pojmahevic completaron la goleada que le permitió a Colón sumar tres puntos importantes y enviar un claro mensaje en el arranque del certamen.

En otro de los encuentros del sábado, Marquesado y Minero repartieron puntos tras igualar 1 a 1. Jorge Olivares abrió el marcador para el Far West, mientras que Nicolás Villalba estableció la igualdad para el conjunto minero.

Uno de los partidos más entretenidos de la jornada se disputó en Ullum, donde San Lorenzo y Carpintería protagonizaron un vibrante empate 3 a 3. Benegas, en dos oportunidades, y Nievas marcaron para el Cuervo ullunero, mientras que Sánchez, Díaz y Caballero anotaron para el Celeste.

También hubo emociones en el empate 2 a 2 entre 9 de Julio y Rivadavia. Eduardo Brombales y Victorio Martini convirtieron para el Azul del Este, mientras que Flores y Santi Orellano rescataron un punto para el Rojo.

En tanto, López Peláez y Peñarol no lograron sacarse diferencias e igualaron sin goles en un encuentro muy disputado, pero con pocas situaciones claras frente a los arcos.

La fecha continuará el domingo

La segunda jornada del Clausura tendrá continuidad este domingo con cuatro partidos que prometen captar la atención de los hinchas.

Uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Unión y Alianza. Además, Juventud Zondina recibirá a Sportivo Desamparados, Atenas será local frente a Villa Ibáñez y Defensores Argentinos se medirá con Trinidad en la cancha de Peñarol. Todos desde las 16.

Con varios equipos buscando consolidarse en el inicio del campeonato, la segunda fecha continuará con encuentros clave para comenzar a perfilar a los protagonistas del Torneo Clausura.