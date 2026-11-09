Arrastrada, zorra y sucia, los insultos de Wanda Nara a la China Suárez

La periodista Naiara Vecchio reveló en su cuenta de X el supuesto cruce que mantuvieron Wanda Nara y la China Suárez. El tenso episodio ocurrió en el domicilio de Mauro Icardi luego de que la pequeña Francesca Icardi realizara un desesperado pedido de ayuda.

En el primer párrafo ya se encuentran los nombres de los protagonistas para cumplir con las exigencias informativas principales. Wanda Nara increpó duramente a la actriz y le lanzó fuertes insultos relacionados con el dinero y su presencia en el lugar.

La mediática le habría dicho a su colega: "Arrastrada por plata, te bancas y das la cara por un violento, en unos años vas a ser vos. Es más digno que trabajes de cualquier cosas a que estés acá viendo como una nena sufre violencia, sucia".

Además sumó otro picante reproche y aseguró: "No hay mierda más grande que vos que viste todo y mentis porque sos zorra que no tiene donde caerse muerta y te bancas esto por plata". Por su parte la única respuesta que dio la actriz involucrada fue que tu película es una mierda.

Ante semejante nivel de agresión y conflicto verbal las autoridades policiales presentes le terminaron pidiendo a la China Suárez que no se metiera más. Por otro lado la empresaria remarcó que se mantiene sola y afirmó: "Me mantengo sola y no me arrastro por un hombre que me dice moncha".

Cabe destacar que Wanda Nara llegó al lugar acompañada por Martín Migueles quien habría recibido la alerta de la menor. Toda esta dramática situación quedó formalmente asentada en el acta policial tras la denuncia por presunta violencia contra el deportista.