Arrastraron a un caballo muerto con una camioneta: la explicación del Jockey Club

La difusión de imágenes que muestran a una camioneta arrastrando a un caballo generó una fuerte controversia en San Juan durante el último fin de semana. El hecho se produjo en un predio perteneciente al Jockey Club tras la finalización de una competencia hípica.

La viralización del video provocó una reacción inmediata por parte de vecinos y organizaciones proteccionistas, quienes manifestaron su preocupación por el trato recibido por el animal tras sufrir una herida de gravedad.

Desde la institución explicaron que la situación registrada en la grabación corresponde al momento posterior al deceso del ejemplar. Según el informe brindado por el club, "el animal se había lesionado durante la competencia" y fue atendido de inmediato por un médico veterinario.

El profesional constató que el caballo, cuyo peso rondaba los 500 kilos, presentaba una fractura en una de sus patas, lo que definieron como "una lesión considerada irreversible" por los especialistas.

Ante la magnitud del daño físico y con el objetivo de evitar un mayor padecimiento, el propietario del animal autorizó el sacrificio. Los responsables del establecimiento señalaron que el traslado se efectuó una vez concretado este procedimiento para "retirarlo del predio".

Este episodio volvió a situar bajo el análisis público las condiciones de las competencias hípicas y el bienestar de los animales en este tipo de jornadas, instalando nuevamente el debate sobre la seguridad y el trato en el deporte.