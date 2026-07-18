Un hombre de 36 años fue detenido este viernes al mediodía luego de ser señalado como el presunto autor del robo de un teléfono celular y $18.000 en efectivo a un hombre de 80 años, en el interior de un local comercial ubicado en la intersección de calles Jujuy y 25 de Mayo, en Capital.

El hecho se produjo alrededor de las 12:50, cuando el damnificado, identificado como Andre Segundo, de 80 años, se encontraba en el local Cerámicas Coll. Según la información policial, el hombre sufrió la sustracción de un teléfono celular Samsung A14, de color negro, con una funda de goma del mismo color, y dinero en efectivo.

El detenido tenía en su poder dos teléfonos celulafres entre ellos el del damnificado según la infomración policial.

Tras la denuncia del hecho, personal de la División Policía Ciclista que se encontraba realizando recorridas preventivas fue comisionado por el operador de turno de Halcón hacia la zona de calle 25 de Mayo y Aberastain. En un primer momento, la alerta indicó que se habría producido la sustracción de una motocicleta. Sin embargo, al arribar los efectivos constataron que el procedimiento estaba relacionado con un robo de un teléfono celular y dinero.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, los policías realizaron recorridas por la zona y recibieron datos sobre la presencia del presunto autor. En ese contexto, transeúntes que se encontraban en el lugar lograron retener a un sujeto que habría sido señalado como el responsable del hecho.

El detenido fue identificado como Eduardo Adrián Guzmán, de 36 años.

Los efectivos de la División Policía Ciclista se dirigieron hacia la zona de calle Pedro Echagüe y Jujuy, donde individualizaron al sospechoso y procedieron a su aprehensión. El detenido fue identificado como Eduardo Adrián Guzmán, de 36 años, con domicilio en el departamento Santa Lucía.

Luego de la intervención policial, los efectivos se comunicaron con el 105, donde fueron atendidos por la cabo María José Ibaceta. Desde esa dependencia se dio intervención al ayudante fiscal de turno, Marcelo Busto, quien se hizo presente en el lugar y impartió las directivas correspondientes para el procedimiento de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo y pasó a la órbita de la UFI Flagrancia. En el marco de las actuaciones, se dio intervención a la jurisdicción correspondiente y se convocó a personal de Criminalística, que realizó las tareas de rigor y elaboró los informes correspondientes. También se confeccionaron memorandos de entrevista vinculados con el hecho.

El procedimiento estuvo a cargo del cabo Rolando Irrazábal y los agentes Ahumada y Bretillot, integrantes de la División Policía Ciclista. La investigación continuará bajo las directivas de la Justicia para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y avanzar con las medidas procesales correspondientes.