Gustavo Romanello y Agustín Baccega, radicados en el país norteamericano desde 2020 con permisos de trabajo y pedidos de asilo en trámite, fueron arrestados por agentes de inmigración en un aeropuerto de Arizona. Amigos y allegados lanzaron una campaña de recaudación para afrontar los costos legales.

Dos jóvenes oriundos de la provincia de Córdoba que residían y trabajaban en Estados Unidos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un hecho que generó conmoción y movilizó a sus familiares y amigos, quienes ahora exigen su inmediata liberación y repatriación.

Los protagonistas del caso son Gustavo Romanello y Agustín Baccega, una pareja de acróbatas circenses y profesores que se encontraban radicados legalmente en Estados Unidos desde 2020 —vivían en Orlando, Florida— y contaban con permisos de trabajo vigentes mientras avanzaban con sus respectivos pedidos de asilo.

Aeropuerto de Arizona

De acuerdo con la información difundida a través de la agencia Associated Press (AP), el arresto se produjo el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, hasta donde los jóvenes habían viajado para asistir al funeral de un amigo.

Jonathan Batchelor, un amigo cercano que presenció los hechos a través de una llamada telefónica mientras los cordobeses salían de la terminal aérea, escuchó el momento exacto en el que los oficiales del ICE les ordenaron detenerse.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado en el que justificó la medida al señalar que los jóvenes habían permanecido en el país más tiempo del permitido por las normativas vigentes. “Recibirán el debido proceso y permanecerán bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos de expulsión”, detalló el organismo federal, sin precisar el centro de detención donde se encuentran alojados.

Campaña solidaria y costos legales

Ante la situación, amigos de la pareja como Yasmina de Haro Cano impulsaron una fuerte campaña en redes sociales para visibilizar el caso y conseguir asistencia económica. La pareja —que no posee antecedentes penales y se desempeñaba en parques temáticos y espectáculos importantes— necesita hacer frente a elevados gastos judiciales.

Para intentar gestionar su liberación, sus allegados contrataron a un abogado especializado en inmigración que solicitó un anticipo de 5.500 dólares por cada uno (11.000 dólares en total), monto necesario para iniciar los trámites de las audiencias de fianza ante la Justicia migratoria.

Para recaudar los fondos, habilitaron una campaña en la plataforma GoFundMe gestionada por un amigo cercano. Según explicaron los organizadores, el dinero recolectado se destinará de manera íntegra a los honorarios legales, los gastos del proceso, las eventuales fianzas y el mantenimiento de las obligaciones fijas de la pareja (como alquileres y servicios) para evitar que pierdan sus hogares mientras continúa la detención.