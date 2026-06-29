Arrestaron a dos youtubers argentinos por intentar colarse a un partido

Beni Mármol y Pato Perrotta, dos conocidos generadores de contenido de 20 y 26 años oriundos de Buenos Aires, terminaron la jornada del 28 de junio de 2026 en el Centro Correccional Turner Guilford Knight tras un incidente en el Hard Rock Stadium.

Según los reportes policiales y de Local 10 News, los jóvenes que acumulan cientos de miles de seguidores en YouTube lograron superar tres anillos de control para ver el duelo entre Colombia y Portugal utilizando acreditaciones que pertenecían a un evento pasado.

La maniobra fue detectada por efectivos de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, quienes procedieron a la detención inmediata dentro del recinto deportivo durante el cuarto partido de la Copa Mundial de la FIFA.

Al ser interrogado por las autoridades, Mármol se identificó como "un influencer de medios" y aclaró que su intención era "transmitir el partido en vivo". Por su lado, Perrotta explicó que "había sido contratado por una empresa de medios para cubrir el encuentro" y reconoció que sus credenciales correspondían a "una jornada anterior".

Ambos enfrentan ahora un cargo por interferencia en un evento deportivo o de entretenimiento, calificado como un delito grave. Un juez del condado determinó que existe causa probable para sostener la acusación.

La justicia de Florida fijó una fianza de 2500 dólares para cada uno para recuperar la libertad a la espera de que se resuelva su situación legal. Mientras tanto, la fuerza de seguridad local emitió un balance sobre el operativo donde asistieron 61397 personas.

En el escrito indicaron que "La Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade (MDSO) concluyó con éxito el cuarto partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Colombia. Durante el partido, asistieron aproximadamente 61.397 aficionados. La MDSO realizó un total de 16 arrestos y registró 17 expulsiones del estadio. Estos incidentes fueron aislados y fueron resueltos con prontitud y eficacia por las fuerzas del orden". Hasta la tarde del domingo, los perfiles públicos de los involucrados no mostraban publicaciones vinculadas con el episodio.