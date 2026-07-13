Arrestaron a un delincuente que se había escapado del Penal de Chimbas

La Policía de San Juan logró localizar en el departamento de Chimbas a un hombre de 35 años sobre quien recaía un pedido de captura desde el 18 de mayo. La detención se produjo gracias al accionar del personal de la Motorizada cinco mientras realizaban tareas preventivas en la zona.

Al momento del procedimiento se identificó al sujeto como López. Tras verificar sus antecedentes en la base de datos se constató que el hombre había infringido las condiciones de sus salidas transitorias otorgadas por el Servicio Penitenciario Provincial.

Luego de su aprehensión el detenido fue trasladado hasta la Guardia de Delitos de la Central de Policía. Actualmente López permanece a disposición de las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial para determinar su situación legal tras la evasión de los beneficios carcelarios.