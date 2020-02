Arrestaron a un tío de Guaidó y Cabello justificó las agresiones en el aeropuerto

Un tío del presidente del parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, fue arrestado por el gobierno del mandatario Nicolás Maduro, informaron hoy fuentes familiares, mientras el número dos del chavismo, capitán Diosdado Cabello, justificó las agresiones al líder opositor en el aeropuerto.



Juan José Márquez, hermano de la madre de Guaidó, fue recluido en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y presentado esta noche ante una jueza que, según denunció la oposición, pretende imponerle un defensor de oficio pese a que tiene un abogado privado.



La esposa de Márquez, Romina Botaro, reveló que su esposo le informó su paradero al llamarla por teléfono esta tarde, 24 horas después de que no se tuvieran datos sobre él, y la familia, la oposición y la Asamblea Nacional (AN, parlamento) denunciaran su desaparición.



Márquez dijo a su esposa que creía que sería presentado ante algún tribunal, por lo que su abogado, Joel García, se había trasladado al Palacio de Justicia en procura de conocer los cargos que se imputan a su defendido, reportó el corresponsal en Venezuela de la televisora colombiana NTN 24, Luis Pérez, en Twitter.



Poco después, la oficina de prensa de Guaidó afirmó en Twitter que "jueza de la dictadura, Hilda Villanueva, quiere imponer defensa y abogados del régimen" a Márquez.



"Te hago responsable, usurpador Nicolás Maduro, y a cada uno de tus esbirros en Maiquetía, de lo que le pase a Juan José Márquez, un hombre honesto y valiente que conoce como nadie el valor de esta lucha y su único problema es preocuparse por su familia”, advirtió Guaidó a través de la misma red social.



El tío de Guaidó fue detenido ayer en el área de Migraciones del aeropuerto internacional de Maiquetía por funcionarios que vestían uniformes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), afirmó más temprano Botaro.



"Quiero aclarar que mi esposo no tiene nada que ver con la política, él es piloto aviador y, como cualquier tío protector, quiso acompañar de retorno a su sobrino al país y resguardar su seguridad", subrayó Botaro.



Norka Márquez, la madre de Guaidó, atribuyó el supuesto arresto a "los bandidos del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar)".



En un mensaje de Whatsapp citado por el diario caraqueño El Nacional, Norka agregó que a Juan José le quitaron "de inmediato sus teléfonos celulares, equipos de computación y equipaje".



Asimismo, la oficina de prensa de Guaidó responsabilizó por la desaparición de Márquez a Maduro y al director de Seguridad del aeropuerto de Maiquetía, coronel Rafael Franco Quintero.



En tanto, el comisionado (virtual ministro) del gobierno interino de Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, dijo en Twitter que informó del caso al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) y le solicitó una "investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de este hecho".



También reclamó el esclarecimiento del caso el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro: “Exigimos se den noticias inmediatamente del paradero de Juan José Márquez”, escribió en Twitter.



Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por 59 países, llegó ayer a Caracas procedente de Lisboa tras una gira de más de 20 días por Colombia, Europa y Estados Unidos. Márquez viajó junto a él.



Además de familiares, diputados, diplomáticos extranjeros y simpatizantes propios, Guaidó fue recibido por decenas de militantes chavistas que lo insultaron, lo empujaron y le arrojaron líquidos sobre el cuerpo.



También fueron agredidos la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, así como diputados que fueron detenidos en la autopista, a quienes los despojaron de los ómnibus que los transportaban y debieron llegar a pie a la estación aérea, denunció la oposición.



"Ayer estaban horrorizados porque los recibieron violentamente pero, ¿ellos no están pidiendo invasiones contra nuestro país?", dijo Cabello hoy a periodistas, durante un acto partidario.



Señaló que "se sienten impresionados porque el pueblo ayer reclamó; el pueblo va a seguir reclamando, el pueblo, donde vaya ahora, lo va a esperar".



"Lo que ocurrió ayer es una reacción espontánea de un pueblo indignado que ya se cansó de quienes están pidiendo sanciones contra Venezuela en el extranjero", agregó Cabello.