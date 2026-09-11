Boca cambió su postura sobre el mercado de pases y analiza incorporar un volante antes del cierre del período habilitado. La decisión surgió luego de la salida de Kevin Zenón, cuya transferencia al Atlas de México dejó una vacante en el plantel.

Desde el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena consideran que la partida del mediocampista representa un problema para la conformación del equipo. En las últimas horas fueron ofrecidos varios futbolistas, aunque ninguno logró convencer hasta el momento a la dirigencia y al cuerpo técnico.

El Xeneize todavía dispone de un cupo extraordinario debido a la lesión de Tomás Aranda. Sin embargo, el plazo para utilizarlo vence el lunes, por lo que cualquier operación deberá concretarse a contrarreloj.

Las condiciones para sumar un refuerzo

El cierre del Transfer Matching System (TMS) limita las alternativas disponibles para Boca. Por este motivo, el club solamente podrá incorporar a un futbolista que actualmente se desempeñe en el fútbol argentino o que haya quedado libre antes del 2 de septiembre de 2026.

La búsqueda estará concentrada en un mediocampista que pueda cubrir el espacio dejado por Zenón. El objetivo es encontrar una oportunidad de mercado que resulte convincente antes de que finalice el plazo.

Zenón dejó una vacante en el plantel

Boca tenía el 80% de los derechos económicos de Zenón y acordó su transferencia al Atlas por $6 millones. De ese monto, el club argentino recibirá $4,8 millones.

Aunque el volante no era titular habitual bajo las órdenes de Arruabarrena, representaba una de las principales alternativas del banco de suplentes. Durante su ciclo disputó 9 partidos y convirtió 1 gol, en el empate frente a Gimnasia de Mendoza.

La salida del mediocampista llevó al cuerpo técnico a reconsiderar la decisión de cerrar el mercado sin nuevas incorporaciones. Ahora, Boca deberá definir en pocos días si encuentra un jugador que justifique utilizar el último cupo disponible.