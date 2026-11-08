Luego de la consagración de Boca como campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, Rodolfo Arruabarrena reveló que recibió llamados de entrenadores de otros clubes. En conferencia de prensa, el director técnico mencionó las comunicaciones de Leonardo Ponzio, Jorge Almirón y Nico Diez.

Los mensajes después del campeonato

“Uno de los primeros llamados que hemos tenido fue de Leo Ponzio, de Jorge Almirón y de Nico Diez”, contó Arruabarrena. Además, destacó el gesto de sus colegas y remarcó que el fútbol continúa más allá de los resultados: “Algunos ganan, otros pierden, pero todo sigue”.

El entrenador también agradeció a los jugadores, al club y al cuerpo de trabajo por el título conseguido. En ese reconocimiento incluyó a Claudio Úbeda, a quien señaló como uno de los responsables de la consagración.

El festejo y los próximos objetivos

Arruabarrena sostuvo que Boca ganó “como a la gente le gusta, a lo Boca”, aunque reconoció que no le gusta sufrir tanto durante los partidos. También pidió que la celebración no se extienda demasiado, porque el equipo deberá afrontar nuevos desafíos.

Mientras brindaba declaraciones, los futbolistas ingresaron a la sala de prensa y lo bañaron con bebida isotónica. El entrenador se tomó el momento con humor y bromeó con que se desquitaría cuando regresara al entrenamiento.