Boca Juniors ya tiene marcado en el calendario el inicio oficial del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. El equipo xeneize debutará el jueves 16 de julio, desde las 21:45, frente a Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina, en lo que será su primer partido oficial tras el receso competitivo.

El encuentro se disputará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y marcará el regreso del “Vasco” al banco de suplentes en un contexto particular, con gran parte de la atención del fútbol mundial puesta en la disputa del Mundial 2026.

El compromiso será además decisivo desde lo deportivo, ya que la Copa Argentina aparece como uno de los objetivos inmediatos del club en este segundo semestre. Un triunfo le permitiría a Boca avanzar a octavos de final, donde ya espera Vélez Sarsfield, lo que eleva la exigencia desde el arranque del ciclo.

Arruabarrena inicia así una nueva etapa en el club donde ya tuvo un paso anterior con títulos y campañas destacadas. En esta oportunidad, asumirá nuevamente la conducción del plantel con la expectativa de reordenar el funcionamiento del equipo y sostener la competitividad en los distintos frentes.

El contexto también está atravesado por el calendario internacional, ya que el Mundial 2026 se encuentra en desarrollo y condiciona la atención del fútbol global. Aun así, Boca buscará enfocarse en su competencia doméstica con un estreno que genera expectativa entre los hinchas.

De esta manera, el calendario quedó definido y el regreso oficial del técnico a la institución ya tiene día, horario y rival confirmados, dando inicio a una nueva etapa en uno de los clubes más importantes del continente.