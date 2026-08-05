Boca continúa con la preparación para recibir este miércoles a Estudiantes de La Plata, en el partido pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura, y Rodolfo Arruabarrena mantiene algunas dudas en la formación. Después de una intensa seguidilla de encuentros, el entrenador busca encontrar el equilibrio entre sostener una base titular y administrar el desgaste físico del plantel.

La idea del cuerpo técnico no es realizar una rotación masiva, sino efectuar cambios puntuales en aquellos futbolistas que llegan con mayor carga de minutos. El objetivo es mantener la competitividad del equipo sin resignar frescura en un calendario que sigue siendo exigente.

Las dudas del entrenador

Entre los jugadores que podrían descansar aparecen algunos habituales titulares que terminaron con molestias o un importante desgaste en los últimos compromisos. En paralelo, Arruabarrena espera la evolución de futbolistas que se recuperan de diferentes inconvenientes físicos para definir la lista de convocados.

Durante los entrenamientos en el predio de Ezeiza, el DT probó distintas variantes, aunque todavía no confirmó el equipo. La decisión final dependerá de cómo respondan los jugadores en la última práctica antes del encuentro.

Un partido importante para Boca

El duelo frente a Estudiantes representa una buena oportunidad para que Boca siga sumando en el Torneo Clausura y continúe consolidando la idea futbolística del nuevo cuerpo técnico.

Más allá de las posibles modificaciones, la intención del entrenador es mantener la estructura que mostró una mejoría en los últimos partidos y llegar con un equipo competitivo a una etapa de la temporada en la que el Xeneize afrontará compromisos tanto por el campeonato local como en la Copa Sudamericana.