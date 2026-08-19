Boca vivió una noche redonda en Paraguay: goleó 4-0 a Deportivo Recoleta, selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y ratificó su buen momento. Sin embargo, después del encuentro, Rodolfo Arruabarrena confirmó una noticia que encendió las alarmas de cara al próximo compromiso: Leandro Paredes no jugará ante Racing.

El entrenador habló en conferencia de prensa luego de la contundente victoria y, además de valorar el rendimiento de sus dirigidos, puso rápidamente la mirada en el clásico que Boca deberá disputar el próximo domingo por el Torneo Clausura.

La principal incógnita pasaba por Paredes, quien arrastraba molestias físicas y no había viajado a Paraguay para disputar la revancha frente a Recoleta. Finalmente, Arruabarrena despejó las dudas y descartó al capitán para enfrentar a la Academia.

La ausencia representa una baja importante para el Xeneize, debido al peso que adquirió el mediocampista en el funcionamiento del equipo. Desde el regreso del Vasco, Paredes se convirtió en una de las piezas fundamentales para iniciar el juego y conducir al conjunto desde la mitad de la cancha.

Arruabarrena destacó la goleada de Boca

Más allá de la situación del campeón del mundo, el entrenador se mostró satisfecho por lo realizado ante Recoleta. Boca llegaba a Paraguay con la ventaja del 3-1 conseguida en el encuentro de ida y terminó ampliando ampliamente la diferencia con un 4-0 que le permitió avanzar sin sobresaltos.

Arruabarrena felicitó a sus jugadores por la actuación y destacó la evolución que viene mostrando el equipo. En los últimos partidos, el entrenador logró consolidar una base y darle continuidad a varios futbolistas que comenzaron a ganarse un lugar dentro del once.

Con la clasificación a cuartos de final asegurada, Boca deberá cambiar rápidamente el chip y enfocarse en el clásico ante Racing del próximo domingo, aunque ya sabe que deberá afrontarlo sin uno de sus principales referentes.