Boca cerró su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana con una contundente goleada 4-0 sobre Recoleta en Paraguay y avanzó a los cuartos de final con un global de 7-1.

Después del partido, Rodolfo Arruabarrena valoró especialmente el funcionamiento de su equipo y destacó la manera en la que logró manejar el encuentro pese a llegar con una ventaja de dos goles conseguida en la ida.

El entrenador consideró que Boca hizo un partido inteligente, mantuvo el orden y no se dejó llevar por los nervios. Además, remarcó la respuesta de los futbolistas que tuvieron la posibilidad de sumar minutos y aprovecharon las oportunidades.

La actuación representó una de las mejores presentaciones del equipo desde el comienzo del semestre y permitió al Xeneize avanzar de ronda con autoridad.

El respaldo de Arruabarrena a Sebastián Villa

Uno de los nombres destacados de la noche fue Sebastián Villa. El colombiano convirtió el segundo gol de Boca y marcó por primera vez desde su regreso al club.

Arruabarrena valoró el rendimiento del delantero y respaldó el trabajo que viene realizando desde su vuelta al Xeneize.

“Sé lo que ha trabajado”, sostuvo el entrenador al referirse al atacante, quien además protagonizó un particular festejo frente a los hinchas de Boca.

Villa se mostró emocionado después de convertir y pidió disculpas a los simpatizantes, en referencia a la conflictiva salida que tuvo del club durante su primera etapa.

Tres bajas confirmadas para enfrentar a Racing

Más allá de la clasificación, Boca deberá afrontar el próximo compromiso con varias bajas importantes.

Arruabarrena confirmó que Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino no estarán disponibles para el clásico del domingo frente a Racing, en Avellaneda.

En el caso de Paredes, el mediocampista sufrió una lesión durante el partido ante Platense y ya se había quedado afuera de la revancha contra Recoleta.

Lozano y Pellegrino también arrastran problemas físicos, por lo que el entrenador deberá realizar modificaciones para visitar a la Academia.

“Leandro no llega para Racing, igual que Lozano y Marco. Ahora a descansar”, confirmó Arruabarrena después del triunfo.

Boca ya piensa en el clásico

Con la clasificación asegurada en la Copa Sudamericana, el foco del plantel estará puesto ahora en el Torneo Clausura.

Boca visitará a Racing este domingo por la sexta fecha, en un partido clave para el equipo de Arruabarrena. El entrenador deberá definir el reemplazo de los tres futbolistas que no estarán disponibles y administrar el desgaste de un plantel que viene de afrontar una serie internacional.

Mientras tanto, el Xeneize espera conocer los detalles de su próximo compromiso continental, luego de asegurarse un lugar entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana.