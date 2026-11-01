A menos de una hora del inicio del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate, el entrenador del Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, expresó su malestar por las polémicas arbitrales y los cruces de declaraciones que marcaron los días previos al encuentro. El técnico cuestionó el clima generado alrededor del partido que se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por el Torneo Clausura 2026.

"En la semana, la verdad, pasaron 11 años y siempre sigue habiendo los mismos boludos, las mismas cosas, las mismas estupideces, de un lado y del otro. Llorar y todo lo que ha habido esta semana...", manifestó Arruabarrena, en declaraciones difundidas por

Las palabras del entrenador llegaron después de una semana atravesada por cuestionamientos a las decisiones arbitrales, especialmente desde el entorno de River. La designación de Nicolás Ramírez como juez principal del encuentro también quedó en el centro de la discusión.

Lejos de profundizar las críticas hacia un sector en particular, el Vasco apuntó contra las actitudes de ambos clubes y remarcó la necesidad de concentrarse en lo que suceda dentro del campo de juego.

"Creo que tenemos que estar ajenos a eso, tratar de que el referee, que tiene un día complicado por todo lo que se ha generado, tenga un buen arbitraje y que nosotros seamos los ganadores", agregó el director técnico.

Las polémicas arbitrales que calentaron el Superclásico

Durante los días anteriores al encuentro, River manifestó su preocupación por distintas decisiones arbitrales que perjudicaron al equipo en sus últimas presentaciones. Entre los principales cuestionamientos aparecieron los goles anulados en tres partidos consecutivos.

Las declaraciones del entrenador Leonardo Ponzio, del delantero Ángel Correa y del presidente del club, Stefano Di Carlo, contribuyeron a instalar el debate sobre el arbitraje antes del enfrentamiento con Boca.

A ese escenario se sumó el conflicto institucional entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que también tuvo repercusiones durante la semana.

Uno de los episodios más destacados fue la decisión del Millonario de no participar en la conferencia de prensa conjunta que habitualmente se organiza antes de los Superclásicos. La ausencia provocó la suspensión del evento y generó malestar en Boca, donde interpretaron la determinación como una falta de respeto.

Boca y River, frente a un partido decisivo

En medio de este escenario, Arruabarrena intentó trasladar la atención al aspecto deportivo. El entrenador busca que sus jugadores mantengan la concentración y no se vean condicionados por las discusiones externas.

Boca llega al compromiso después de vencer por 1 a 0 a Independiente, resultado que le permitió sostener su protagonismo en la tabla anual. River, por su parte, también necesita sumar puntos para fortalecer sus aspiraciones de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El encuentro comenzará a las 15 en La Bombonera, con Nicolás Ramírez como árbitro principal. Más allá de los tres puntos, ambos equipos afrontarán un Superclásico marcado por la rivalidad deportiva y las discusiones que se instalaron antes del pitazo inicial.