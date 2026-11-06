Boca Juniors se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. Este sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, con la posibilidad de consagrarse campeón de la tabla anual 2026. En la previa del encuentro decisivo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena analizó las claves del enfrentamiento, destacó las virtudes del rival y aseguró que su equipo deberá mantener la máxima concentración para conseguir el objetivo.

El Xeneize llega a la última fecha como líder de la tabla anual con 60 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 unidades. Sin embargo, el conjunto de la Ribera tiene una ventaja determinante: depende exclusivamente de su resultado para quedarse con el primer puesto y sumar un nuevo título.

Durante una conferencia de prensa compartida con Nicolás Diez, entrenador de Argentinos Juniors, y Jorge Almirón, técnico de Rosario Central, el Vasco reconoció que la definición genera una enorme expectativa entre los hinchas.

"Para el hincha, al estar tan parejo, está lindo, hay quilombo", expresó entre risas. Además, destacó que Boca tiene la oportunidad de volver a festejar una consagración después de un período sin títulos.

La advertencia de Arruabarrena sobre Defensa y Justicia

Pese a la ilusión que rodea al equipo, el entrenador pidió no subestimar al conjunto de Florencio Varela, que también necesita sumar puntos para cumplir sus objetivos deportivos.

"Defensa sabe lo que quiere, tiene un entrenador con varios años en diferentes equipos en los que va demostrando una idea", sostuvo Arruabarrena, quien remarcó que el rival buscará imponerse para mejorar su posición en el campeonato y acercarse a la clasificación a la Copa Sudamericana.

En ese sentido, señaló que Boca deberá prestar especial atención a las transiciones rápidas del Halcón, una de sus principales herramientas ofensivas.

El DT también destacó la importancia de aprovechar la localía y asumir el protagonismo del partido desde el comienzo. "Lo vamos a ir a buscar porque somos Boca, jugamos de local y estamos ante la posibilidad de darle un título al club", aseguró.

Sin embargo, dejó en claro que el entusiasmo no puede transformarse en ansiedad. Para Arruabarrena, la concentración y el rendimiento colectivo serán fundamentales para conseguir una victoria que podría desatar los festejos en La Bombonera.

Boca depende de sí mismo: qué necesita para ser campeón

La definición de la tabla anual tendrá a tres equipos luchando por el primer puesto, con una diferencia mínima de puntos y varios escenarios posibles.

Boca llega con 60 unidades y una diferencia de gol de +22. Si vence a Defensa y Justicia, se consagrará campeón sin depender de ningún otro resultado. En cambio, si empata o pierde, deberá esperar lo que suceda con Argentinos Juniors y Rosario Central.

Por su parte, Argentinos Juniors también suma 60 puntos, aunque tiene una diferencia de gol de +12. El equipo dirigido por Nicolás Diez necesita ganar y esperar que Boca no consiga una victoria.

Rosario Central, que reúne 59 unidades, aparece en el tercer lugar y está obligado a sumar de a tres para mantener sus posibilidades de alcanzar el primer puesto.

De esta manera, el desenlace promete una jornada cargada de expectativas, con tres equipos que buscarán cerrar la temporada en lo más alto.

Arruabarrena pidió evitar la ansiedad antes de la definición

El entrenador también se refirió al desgaste acumulado durante los últimos meses, en los que Boca afrontó compromisos decisivos por la Copa Argentina, la Copa Sudamericana y el torneo local.

Aunque reconoció que el equipo atraviesa un momento importante, insistió en que sus jugadores deben concentrarse exclusivamente en el próximo partido y evitar pensar anticipadamente en una eventual consagración.

Según explicó, proyectarse demasiado hacia el futuro podría generar ansiedad, intranquilidad y una pérdida innecesaria de energías antes de un compromiso determinante.

Arruabarrena aseguró que mantiene plena confianza en el plantel, aunque recordó que en el fútbol los resultados deben respaldarse con el rendimiento dentro de la cancha.

Cuándo juega Boca contra Defensa y Justicia

El encuentro se disputará el sábado 7 de noviembre, desde las 17.30, en La Bombonera, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

El árbitro principal será Sebastián Zunino, acompañado por Sebastián Raineri y Juan Mamani como asistentes. Daniel Zamora estará a cargo de las funciones de cuarto árbitro, mientras que Yamil Possi estará en el VAR y Walter Ferreyra será el AVAR.

La transmisión televisiva estará disponible a través de ESPN Premium y TNT Sports.

Con el respaldo de su público y la posibilidad de sumar una nueva estrella, Boca afrontará un encuentro que puede marcar el cierre de una extensa espera por un título. Para conseguirlo, deberá superar a Defensa y Justicia y demostrar dentro del campo de juego la regularidad que lo llevó a depender de sí mismo en la última jornada.