Rodolfo Arruabarrena brindó una conferencia de prensa en Barranquilla, Colombia, en la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro. El entrenador habló sobre la importancia del encuentro, analizó al rival y destacó la personalidad de un plantel que buscará cerrar el semestre con otro título.

El Vasco remarcó que se trata de un compromiso especial para el club, aunque evitó cargarlo de una presión adicional. También hizo referencia al camino que recorrió el equipo durante los últimos meses y a la necesidad de disfrutar una instancia que no se presenta todos los días.

"Es un partido importante. No me gusta hablar de revanchas. Es una segunda etapa, con un grupo diferente y otro momento. Es totalmente diferente", explicó al ser consultado sobre el significado personal de esta definición.

En ese sentido, valoró su presente como entrenador y el desafío de conducir a Boca en una instancia internacional. "Voy viviendo el día a día y el entrenar a este tipo de jugadores me va haciendo mejor entrenador", agregó.

Qué puede definir la final ante Atlético Mineiro

Al analizar cómo puede desarrollarse el encuentro, Arruabarrena sostuvo que los detalles y la personalidad de los futbolistas serán determinantes. Consideró que habrá distintos momentos durante los 90 minutos y que el equipo que consiga controlar el juego tendrá mayores posibilidades de quedarse con el título.

"Va a haber momentos para disfrutar y para sufrir. El que tenga el control del partido la mayor cantidad de minutos es el que está más próximo a poder llevarse el triunfo", señaló.

El entrenador también explicó que su cuerpo técnico estudió las características de Atlético Mineiro, aunque insistió en que la prioridad estará puesta en el funcionamiento propio.

Sobre el conjunto brasileño, destacó su jerarquía y capacidad competitiva, más allá de la racha de resultados adversos que arrastraba en la previa de la definición. "Mineiro tiene un plantel numeroso, un gran presupuesto y un entrenador que sabe siempre lo que quiere. Ha competido y está compitiendo con clubes de mayor presupuesto", analizó.

Además, advirtió que una final tiene características particulares y que los antecedentes inmediatos no necesariamente determinan lo que sucederá dentro de la cancha.

La confianza de Arruabarrena en el plantel de Boca

Otro de los aspectos que destacó el técnico fue la fortaleza del grupo que conduce. Arruabarrena aseguró que Boca demostró durante el semestre que tiene herramientas para afrontar partidos decisivos y manifestó su confianza en los futbolistas.

"Nosotros en este semestre hemos demostrado que sabemos jugar este tipo de partidos y espero que mañana no sea la excepción", expresó.

También recordó que el club tiene la obligación de ser protagonista y pelear por títulos, por lo que valoró especialmente la reciente consagración en la Liga Profesional.

En medio de una conferencia marcada por el análisis futbolístico, el entrenador tuvo un momento distendido cuando le preguntaron por la personalidad de algunos integrantes del plantel. Allí apareció su particular referencia a los Wachiturros de Boca, una frase que rápidamente llamó la atención y que utilizó para describir la energía y el carácter de esos jugadores.

La segunda etapa del Vasco en Boca

Arruabarrena también se refirió a su regreso al club y evitó comparar esta etapa con su anterior ciclo como entrenador xeneize. Para el técnico, se trata de un contexto diferente, con otro grupo de futbolistas y nuevos desafíos deportivos.

El entrenador destacó que el trabajo cotidiano y la relación con sus dirigidos forman parte de su crecimiento profesional, en un club que exige resultados y protagonismo permanente.

Con ese escenario, Boca buscará ante Atlético Mineiro sumar un nuevo título internacional y coronar una temporada en la que logró recuperarse de distintos golpes deportivos para volver a instalarse en una definición continental.