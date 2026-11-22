La consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 también dejó declaraciones sobre la relación entre Rodolfo Arruabarrena y Juan Román Riquelme. Después de la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro en la final, el entrenador destacó el vínculo que mantiene con el presidente del Xeneize y recordó los años que compartieron como futbolistas.

El Vasco explicó el respeto que tiene por Riquelme y se refirió al abrazo que protagonizaron después de la conquista internacional. Además, valoró el trabajo realizado desde su llegada al club y remarcó que todavía existen cuestiones por mejorar.

El respeto entre Arruabarrena y Riquelme

Al hablar sobre su relación con el presidente, el entrenador hizo hincapié en la importancia del cargo que ocupa y el respeto que representa dentro de la institución. "Es el presidente, creo que cuando a alguien o el entorno lo llama presidente es porque se gana el respeto. Tengo que tener ese respeto", expresó.

Ambos compartieron plantel en Boca entre 1997 y el 2000, período en el que consiguieron varios títulos locales e internacionales. Posteriormente volvieron a encontrarse en Villarreal de España, donde coincidieron entre 2003 y 2007 y alcanzaron las semifinales de la Champions League durante la temporada 2005/06.

Sobre esa confianza construida a lo largo de los años, Arruabarrena reconoció que tienen la posibilidad de conversar y discutir diferentes cuestiones. "Después podemos charlar, discutir, me pone contento que podamos haber cumplido los objetivos", señaló.

El mensaje después de conquistar la Sudamericana

Más allá de la alegría por conseguir un nuevo título, el entrenador también dejó en claro que la consagración no debe generar conformismo dentro de Boca. El Vasco consideró que tanto él como Riquelme tienen aspectos que pueden seguir mejorando en sus respectivas funciones.

"Esto de haber conseguido los resultados no nos tiene que tapar cosas que podemos mejorar, yo como entrenador, él como presidente, pero me ha cumplido en todo", manifestó el técnico.

Desde su llegada en julio para afrontar su segunda etapa al frente del equipo, Arruabarrena acumuló 20 triunfos, siete empates y dos derrotas. Además, consiguió dos vueltas olímpicas en un período de apenas 15 días, sumando la conquista de la tabla anual y el título de la Copa Sudamericana.

De esta manera, el entrenador destacó la relación institucional y personal con Riquelme, en medio de los festejos por una nueva consagración internacional del conjunto xeneize.