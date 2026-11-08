Rodolfo Arruabarrena expresó su felicidad luego de que Boca Juniors se consagrara campeón de la Tabla Anual de la Liga Profesional 2026. El equipo consiguió el título tras vencer por 1 a 0 a Defensa y Justicia en La Bombonera, con un gol agónico de Enner Valencia.

“Fuimos merecedores; es cierto que nos desesperamos. Conseguimos dos objetivos: la clasificación a la copa y ahora este título”, manifestó el entrenador durante los festejos.

El gol que definió el campeonato

El partido tuvo un desenlace cargado de emoción, ya que Boca encontró la victoria en el tiempo de descuento. Valencia apareció en el momento decisivo y convirtió el tanto que le permitió al Xeneize alcanzar los 63 puntos y quedarse con el primer puesto de la clasificación anual.

Al analizar el encuentro, Arruabarrena destacó la importancia de la definición del delantero ecuatoriano. “El partido fue a lo Boca; por suerte, Enner lo clavó en el momento ideal”, expresó.

Los objetivos que tiene Boca por delante

El entrenador también se refirió a lo que representa la consagración para el plantel y el club. “Lo importante es haber cumplido el objetivo que teníamos. Ahora a festejar un poco y después trabajar”, señaló.

Además, remarcó que Boca debe mantener la ambición para afrontar las competencias que todavía tiene por delante. “Boca tiene que pelear todo”, sostuvo, en medio de los festejos por el campeonato.