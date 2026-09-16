Rodolfo Arruabarrena habló después de que Boca se clasificara a las semifinales de la Copa Sudamericana y destacó el trabajo de sus dirigidos. El Xeneize empató 1-1 ante San Pablo en el Morumbí y, gracias al triunfo 1-0 conseguido en la Bombonera, cerró la serie con un global de 2-1.

“Como entrenador, felicito a mis jugadores. Como hincha, les agradezco. Estoy orgulloso del grupo, de la unión y que vamos para adelante”, expresó el DT durante la conferencia de prensa.

Arruabarrena remarcó además que el equipo atraviesa una seguidilla de partidos importantes y que todavía tiene objetivos por delante en distintas competencias.

El pedido de ir partido a partido

Más allá de la alegría por haber alcanzado las semifinales, el entrenador pidió cautela y señaló que Boca no debe adelantarse a lo que pueda suceder en la competencia internacional.

“Tenemos que tener los pies sobre la tierra. Tenemos que ir con tranquilidad. Falta mucho todavía”, sostuvo.

En esa línea, explicó que cada partido adquiere mayor importancia a medida que el equipo avanza y remarcó la necesidad de mantener el orden y evitar que la ansiedad afecte al plantel.

“Cuando vamos pasando, el partido que viene es más importante. Trataremos de estar organizados y no acelerarnos”, agregó.

“Esperemos que el hincha se sienta identificado”

El entrenador también se refirió al vínculo con los hinchas de Boca y reconoció que los resultados tienen un peso central en esa relación.

“Esperemos que el hincha se sienta identificado. Son los resultados los que mandan. Tenemos que salir campeones de algo. Esperemos no tener altibajos, pero esto es fútbol”, manifestó.

Arruabarrena también señaló que entiende la ilusión que genera la clasificación, aunque insistió en que el plantel debe mantener la concentración.

“Es normal que el hincha se ilusione, pero nosotros tenemos que parar la pelota e ir partido por partido”, afirmó.

El próximo objetivo

El DT ya puso la mirada en el torneo local. Después del festejo por la clasificación, Boca deberá enfocarse en San Lorenzo y en intentar acercarse a los primeros puestos.

“Festejaremos, pero cuando estemos en el avión hay que pensar en San Lorenzo. Mañana hay que empezar a pensar en la liga, que es algo que tenemos que tratar de mejorar”, explicó.

Boca volverá a disputar la Copa Sudamericana en octubre, cuando enfrente a Vasco da Gama por las semifinales. La ida será en la Bombonera y la revancha en Brasil.