Boca afrontará este martes uno de los partidos más importantes de la temporada. Desde las 21.30, visitará a San Pablo en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego del triunfo 1-0 conseguido en la Bombonera.

Rodolfo Arruabarrena dispondrá prácticamente de su formación ideal para buscar la clasificación a semifinales. La principal novedad será el regreso de Milton Delgado, quien dejó atrás una distensión muscular y ocupará el lugar de Tomás Belmonte.

El Xeneize llegará además con varios de sus titulares descansados. En el último compromiso, el entrenador preservó a gran parte del equipo y solamente Lautaro Blanco comenzó como titular, mientras que Santiago Ascacíbar ingresó desde el banco.

Boca recupera una pieza clave en el mediocampo

Delgado volverá después de perderse los últimos cuatro partidos y completará nuevamente el mediocampo junto a Leandro Paredes y Ascacíbar. El tridente se convirtió en una de las bases del equipo de Arruabarrena por su equilibrio entre recuperación, despliegue y generación de juego.

En defensa, Álvaro Montero estará en el arco y Facundo Herrera continuará como marcador central junto a Lautaro Di Lollo. Leandro Lozano ocupará el lateral derecho y Blanco jugará por el sector izquierdo.

Alan Velasco también conservará su lugar entre los titulares tras sus últimas actuaciones. En ataque, Miguel Merentiel y Leonel Flores serán nuevamente la dupla elegida por el entrenador.

La posible formación de Boca ante San Pablo

Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Boca vs. San Pablo: hora, TV y estadio

El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Morumbí y será televisado por DSports. El árbitro será el uruguayo Pablo Tejera.

Con la ventaja mínima conseguida en Buenos Aires, Boca buscará sostener el resultado en Brasil y conseguir el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana.