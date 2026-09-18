Boca se prepara para visitar a San Lorenzo por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. En la práctica de este viernes, el entrenador Rodolfo Arruabarrena realizó modificaciones en el mediocampo.

El Xeneize llega después de conseguir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana tras superar a San Pablo por 2-1 en el resultado global. A pesar de la exigencia física que implica la seguidilla de partidos, el técnico analiza colocar a sus principales jugadores ante el Ciclón.

Uno de los movimientos destacados fue la prueba de Rodrigo Battaglia, quien volvió a entrenarse con el grupo después de la operación que tuvo a comienzos de año. El mediocampista fue probado durante la práctica de fútbol.

El equipo que probó

La formación que dispuso Arruabarrena tuvo a Leandro Brey en el arco. La defensa estuvo integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

En la mitad de la cancha aparecieron Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado. La ofensiva estuvo conformada por Sebastián Villa, Enner Valencia y Leonel Flores.

Battaglia todavía necesita sumar ritmo y confianza después de su recuperación. Martín Costa señaló que el futbolista tampoco podría enfrentar a Racing por la Copa Argentina el próximo domingo.

Las dudas para el clásico

Arruabarrena mantiene además algunas cuestiones por resolver de cara al partido con San Lorenzo. Leandro Paredes y Milton Delgado están bajo la lupa por su rendimiento físico durante los entrenamientos.

En la ofensiva también existe una duda futbolística entre Leonel Flores y Sebastián Villa. Flores aparece con ventaja, aunque Villa podría disputarle el lugar para el clásico.

Boca visitará a San Lorenzo este domingo 20 de septiembre en el Nuevo Gasómetro. El encuentro comenzará a las 14.45 y será transmitido por TNT Sports para Argentina y Disney+ para el resto de Latinoamérica.