Rodolfo Arruabarrena recibió dos buenas noticias en la previa de uno de los partidos más importantes de Boca en la Copa Argentina. A dos días del clásico ante Racing por los cuartos de final, el entrenador recuperó a Leonel Flores y Ayrton Costa, dos jugadores que volvieron a estar disponibles para el plantel.

El primero en reincorporarse fue Flores. El delantero había sido convocado junto a otros futbolistas del medio local para entrenarse con la Selección argentina antes del homenaje a Lionel Messi, pero el cuerpo técnico de la Albiceleste decidió liberarlo y el juvenil regresó a las prácticas de Boca.

Flores será titular ante Racing, por lo que Arruabarrena podrá contar nuevamente con una de las alternativas ofensivas que venía utilizando durante el semestre.

La otra novedad llegó con Costa. El defensor dejó atrás la lesión que lo había mantenido alejado de las canchas y volvió a entrenarse a la par de sus compañeros. Ahora, el cuerpo técnico deberá definir si lo incluye entre los convocados para viajar a Rosario.

El posible lugar de Costa

Aunque Costa ya está recuperado, su presencia desde el comienzo no está asegurada. La falta de ritmo competitivo después de varias semanas de inactividad y el rendimiento de Facundo Herrera son dos factores que Arruabarrena deberá evaluar.

Herrera aprovechó las oportunidades que tuvo durante la ausencia de Costa y se consolidó como una alternativa importante para la defensa. Por eso, el regreso del defensor no implica necesariamente que recupere de inmediato su lugar en el equipo.

Boca, además, llega al partido con una baja confirmada. Álvaro Montero no estará disponible porque fue convocado por la Selección de Colombia durante la fecha FIFA. Leandro Brey aparece como la principal alternativa para ocupar el arco.

Cuándo juegan Boca y Racing

Boca y Racing se enfrentarán este domingo 27 de septiembre desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El árbitro será Andrés Gariano y el encuentro tendrá VAR.

El ganador avanzará a las semifinales, donde enfrentará a Banfield, que viene de eliminar a Deportivo Riestra por penales.

El partido también llega después de una semana marcada por la incertidumbre alrededor de la clasificación de Boca. Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que mantuvo al Xeneize en la Copa Argentina y pidió que se suspendiera el encuentro ante Racing mientras se resuelve su reclamo.

Mientras esa situación continúa su curso, Arruabarrena prepara el equipo para el cruce del domingo y recibió dos noticias que amplían sus alternativas. Flores regresó de la Selección y apunta a ser titular, mientras que Costa ya está recuperado y espera conocer si tendrá un lugar entre los convocados.