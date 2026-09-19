Rodolfo Arruabarrena tiene decidido repetir el equipo de Boca para visitar a San Lorenzo por el Torneo Clausura. El entrenador cuenta con el plantel en buenas condiciones físicas después del empate ante San Pablo que permitió avanzar a semifinales de la Copa Sudamericana.

La práctica realizada este sábado mostró a un plantel completo en lo físico y el entrenador no tendría dudas para el clásico. La semana larga hasta el próximo compromiso también le permitió sostener la formación utilizada en Brasil.

Una defensa que se mantiene

Álvaro Montero continuará en el arco de Boca, mientras que la defensa estará integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco. Estos cuatro futbolistas se consolidaron como la última línea elegida por el entrenador.

En el mediocampo aparecerán Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado. Alan Velasco será el enlace del equipo para acompañar a los dos delanteros.

Flores y Merentiel, en ataque

Leonel Flores y Miguel Merentiel serán los delanteros elegidos por Arruabarrena. La principal novedad entre los convocados pasa por la ausencia de Enner Valencia, quien quedó afuera por el cupo de extranjeros.

Su lugar entre los convocados será ocupado por el juvenil Rodrigo Bacidalupe. De esta manera, el entrenador mantendrá el equipo que viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana.

La probable formación

Boca formaría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.