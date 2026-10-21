Rodolfo Arruabarrena lanzó una fuerte chicana contra los hinchas de Vasco da Gama después de que Boca Juniors venciera 3-1 al equipo brasileño en el Maracaná y consiguiera la clasificación a la final de la Copa Sudamericana. El entrenador se refirió a los fuegos artificiales que los simpatizantes locales lanzaron durante la madrugada frente al hotel donde se alojaba la delegación xeneize.

“Ayer vinieron a las dos de la mañana a tirar cohetes, a las cinco... No son muy, muy lúcidos”, expresó el técnico, con ironía, al recordar el episodio que ocurrió en Río de Janeiro antes del partido decisivo.

La frase rápidamente llamó la atención por el tono con el que el DT se refirió a la estrategia de los hinchas brasileños, que buscaron alterar el descanso de los futbolistas antes de la revancha de las semifinales.

El consejo irónico del entrenador de Boca

Arruabarrena no se quedó solamente con la crítica y hasta les sugirió a los simpatizantes cuándo deberían realizar ese tipo de maniobras si su intención era molestar al equipo rival.

“El partido es nueve y media de la noche, la próxima vez que vengan a las dos de la tarde, que es más acorde”, comentó el entrenador, que también aseguró que los ruidos no le impidieron dormir.

“Yo ni me desperté”, agregó, al relativizar el efecto que tuvieron los fuegos artificiales sobre su descanso.

El técnico también manifestó su sorpresa por la cercanía de los hinchas al hotel donde se concentraba Boca y cuestionó las condiciones de seguridad durante la estadía del plantel en Brasil.

Boca dio vuelta la serie en el Maracaná

La chicana llegó después de una noche inolvidable para el Xeneize. Boca derrotó 3-1 a Vasco da Gama en el partido de vuelta y revirtió la derrota por 1-0 que había sufrido en la Bombonera.

Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza y Miguel Merentiel amplió la ventaja durante el primer tiempo. En el complemento, José Rodríguez descontó para el conjunto brasileño, pero Leandro Paredes apareció sobre el cierre para marcar el tercer gol y sellar el pase a la final.

Con un resultado global de 3-2, el equipo argentino se convirtió en finalista de la Copa Sudamericana y ahora espera al ganador de la semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

La definición del torneo continental está prevista para el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Mientras tanto, Arruabarrena pidió mantener la concentración y enfocarse en los próximos compromisos del equipo.