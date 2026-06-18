El inicio del ciclo de Rodolfo Arruabarrena en Boca no pasó desapercibido. En el arranque de la pretemporada, el flamante entrenador tomó una decisión contundente al separar del plantel profesional a Marcelo Weigandt, Juan Barinaga, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes trabajarán en un solo turno y sin formar parte de la concentración.

La medida marca el tono de lo que será su gestión: exigencia máxima y decisiones firmes desde el primer día. Mientras tanto, el resto del plantel se somete a una preparación intensiva, con entrenamientos en doble turno tras los estudios médicos de rutina.

El cronograma incluye concentración en un hotel cercano al predio del club luego del almuerzo, con jornadas exigentes previstas también para el sábado y el domingo por la mañana, en busca de llegar en óptimas condiciones a los compromisos oficiales.

Sin embargo, el foco también está puesto en un mercado de pases que atraviesa momentos de alta tensión. La principal novedad es la inminente rescisión de contrato de Edinson Cavani, quien pondría fin anticipado a su etapa en el club, en una salida que se suma a la de otro referente como Ander Herrera.

Ante este escenario, el Consejo de Fútbol ya se mueve para rearmar el plantel. El principal candidato para reforzar la delantera es Sebastián Villa, un viejo conocido de la institución por quien ya comenzaron los primeros sondeos.

En paralelo, la dirigencia inició negociaciones formales por el defensor de San Lorenzo Jhohan Romaña, con una oferta cercana a los 3 millones de dólares. Además, el club busca incorporar un arquero, un lateral derecho, un mediocampista creativo, un extremo y un centrodelantero.

Dentro del plantel, Arruabarrena también apuesta a la renovación con la inclusión permanente de los juveniles Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores.

Con este panorama, el nuevo cuerpo técnico deja en claro que pretende imponer su impronta sin concesiones, en un Boca que atraviesa una etapa de cambios profundos tanto dentro como fuera de la cancha.