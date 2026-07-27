Arruabarrena tras la derrota de Boca: "Queda claro que soy el culpable"

Boca sufrió una derrota por tres a cero frente a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza durante la primera fecha del Torneo Clausura. Este resultado marcó el primer traspié en el nuevo ciclo de Rodolfo Arruabarrena, quien se mostró preocupado por el rendimiento de sus dirigidos.

El técnico expresó que "Me dio la sensación de que se podrían haber jugado 60 minutos más y aún así no les ibamos a poder entrar nunca" al analizar la falta de profundidad del equipo durante el encuentro.

Durante la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador fue sumamente crítico con la actitud mostrada en el campo de juego. "No inquietamos, no tuvimos ni las ganas ni el ímpetu de ir a buscar un gol, y eso es lo que más me preocupa" manifestó el conductor del equipo de la Ribera ante los medios de comunicación.

A pesar del marcador adverso en el Bajo Flores, el técnico no evadió su responsabilidad y señaló que "Que quede claro que soy el culpable. Trabajaré para pensar en el partido en Chile y tratar de conseguir el resultado que necesitamos" con vistas al próximo compromiso internacional.

Este fue el tercer encuentro de Arruabarrena en su actual etapa, luego de haber conseguido dos victorias consecutivas frente a Sarmiento y O'Higgins. El técnico enfatizó la importancia de la recuperación mental de cara a los próximos desafíos que enfrentará el plantel xeneize. "Me preocupa que no sepamos levantarnos de esta derrota, sería una estupidez no hacerlo y que nos haga más daño del que ya nos hizo" advirtió el director técnico.

Sobre el funcionamiento táctico y el desarrollo del juego, explicó que "Obviamente hay cosas para mejorar, si bien tuvimos el control a mí me gusta tener la pelota para hacer daño, sino, no sirve" y recordó los incidentes fortuitos del juego donde "Entiendo que los tres palos del primer tiempo puedan perjudicar la moral y la confianza, pero somos Boca y tenemos que generar más" según sus palabras.

La falta de un atacante de área fue otro de los temas consultados por el periodismo debido a la baja por lesión de Adam Bareiro. Al respecto, el técnico aclaró que "Estamos con el presidente buscando un nueve por la lesión de Adam Bareiro. Pero la derrota no es solo por un nueve, fallamos en otras cuestiones ajenas a la presencia de un delantero" descartando que la caída fuera exclusivamente por la ausencia de refuerzos en ese sector del campo.

Para cerrar su contacto con la prensa, el entrenador subrayó la necesidad de mantener la unión interna para poder superar este momento futbolístico negativo. "Es un golpe duro, seré sincero, pero entiendo que tenemos que mejorar y trabajar, es la única manera de salir de este golpe, estar juntos corrigiendo cosas. Después sabemos que estamos en Boca y las oportunidades hay que aprovecharlas" concluyó Arruabarrena tras el debut liguero.