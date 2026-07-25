Julián Álvarez vuelve a estar en el centro del mercado de pases internacional. El delantero argentino es pretendido por Arsenal, vigente campeón de la Premier League, que estaría dispuesto a desembolsar 100 millones de euros para quedarse con el futbolista, según informó el diario inglés The Times.

El principal obstáculo es Atlético de Madrid. El equipo dirigido por Diego Simeone ya dejó en claro que no pretende vender al cordobés, que tiene contrato hasta junio de 2030. Sin embargo, Arsenal tendría una alternativa para intentar destrabar la operación: incluir al delantero sueco Viktor Gyökeres, cuyo valor de mercado ronda los 60 millones de euros.

Álvarez, de 26 años, es uno de los futbolistas más buscados del mercado pese a no haber tenido el Mundial 2026 esperado. Durante el torneo, además, manifestó su intención de analizar un cambio de club para la próxima temporada.

El Atlético ya rechazó una propuesta millonaria de Barcelona por el ex River, aunque la postura podría ser diferente ante una oferta del campeón inglés. Arsenal busca reforzar su plantel para afrontar una temporada en la que volverá a tener como gran objetivo la Champions League, competencia en la que perdió la final anterior frente al PSG.

El argentino disputó 106 partidos y marcó 49 goles con Atlético de Madrid durante sus dos primeras temporadas, entre Liga, Copa del Rey, Supercopa de España, Champions y Mundial de Clubes.

Gyökeres, en tanto, viene de convertir 21 goles durante la última temporada y podría ser la pieza que Arsenal utilice para intentar convencer al conjunto madrileño.

La posibilidad de volver a Inglaterra tampoco sería desconocida para Álvarez. El delantero jugó dos temporadas en Manchester City, donde convirtió 36 goles y compartió plantel con Erling Haaland. Ahora, Arsenal aparece como un nuevo pretendiente y la novela por el futuro del cordobés promete sumar capítulos.