Arsenal comenzó la temporada 2026/27 de la mejor manera. El conjunto dirigido por Mikel Arteta goleó 3-0 al Manchester City en el Principality Stadium de Cardiff y se consagró campeón de la Community Shield, el tradicional trofeo que abre oficialmente la temporada del fútbol inglés.

Los Gunners necesitaron apenas segundos para ponerse en ventaja. Riccardo Calafiori marcó cuando todavía no se había cumplido el primer minuto de juego y sorprendió a un City que nunca consiguió acomodarse al partido. De acuerdo con Reuters, el tanto llegó a los 23 segundos y fue el más rápido en la competencia en 58 años.

Arsenal mantuvo el dominio y antes del descanso volvió a golpear. A los 28 minutos, Kai Havertz convirtió el 2-0 y permitió que el equipo de Arteta se marchara al entretiempo con una cómoda diferencia.

Ødegaard liquidó la historia

El golpe definitivo llegó apenas comenzado el complemento. Martin Ødegaard apareció a los 48 minutos para establecer el 3-0 y terminar de sentenciar la Community Shield.

Manchester City no encontró respuestas y sufrió una dura derrota en el primer encuentro oficial de Enzo Maresca como entrenador del equipo tras la salida de Pep Guardiola. Erling Haaland tampoco consiguió gravitar ante una defensa del Arsenal que mantuvo el arco en cero.

El triunfo permitió que Arsenal levantara la Community Shield por 18ª vez en su historia y comenzara la nueva temporada con una contundente demostración ante uno de sus principales rivales.