Arsenal venció 2-0 a Sunderland por la cuarta fecha de la Premier League 2026/27 y mantuvo su arranque perfecto. El equipo dirigido por Mikel Arteta consiguió 12 puntos sobre 12 posibles.

El partido comenzó con los dos equipos buscando imponer condiciones. Sunderland tuvo una primera aproximación con Enzo Le Fée, mientras Arsenal respondió con una oportunidad de Riccardo Calafiori.

Un primer tiempo sin goles

Bukayo Saka tuvo una situación clara después de recibir un pase profundo de Declan Rice. Kai Havertz también contó con dos oportunidades, pero Robin Roefs respondió cuando fue exigido.

El local también generó peligro con remates desde afuera del área. Sin embargo, ninguno consiguió romper el cero y el encuentro llegó al descanso igualado.

Raya apareció en el momento clave

El segundo tiempo comenzó con una situación determinante. A los 54 minutos, Sunderland tuvo un penal, pero David Raya adivinó la intención de Enzo Le Fée y contuvo el remate para mantener el 0-0.

Cuatro minutos después llegó la respuesta de Arsenal. Bruno Guimaraes tomó la pelota afuera del área y sacó un remate que se clavó en el ángulo para marcar el 1-0.

Saka lo liquidó sobre el final

Sunderland buscó el empate durante los minutos finales y Arsenal debió resistir algunos ataques. Raya volvió a intervenir a los 84 minutos para evitar el segundo del conjunto local.

A los 96 minutos, Saka cayó dentro del área después de una falta de Reinildo Mandava, quien recibió la segunda amarilla y dejó a Sunderland con diez. El propio Saka ejecutó el penal y convirtió el 2-0 definitivo.

Arsenal sumó así su cuarta victoria consecutiva en la Premier League. El equipo de Arteta mantiene puntaje perfecto después de las primeras cuatro fechas del campeonato.